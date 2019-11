USA: Une "expansion soutenue" de l'économie probable, dit Powell

"Les prévisions demeurent favorables selon le scénario de base", doit déclarer Jerome Powell mercredi devant la Commission économique conjointe du Congrès américain, selon le texte de son discours.

Le président de la Fed, dont les propos s'alignent sur ceux de sa conférence de presse du mois dernier, quand la banque centrale a baissé ses taux pour la troisième fois de l'année, écarte donc la perspective d'une récession imminente.

Malgré des "risques notables", notamment un ralentissement de l'économie mondiale et les retombées du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, "mes collègues et moi voyons une expansion soutenue de l'activité (...) comme le scénario le plus probable", dit Jerome Powell, dont les propos n'ont provoqué aucune réaction sur les marchés financiers.

(Howard Schneider et Lindsay Dunsmuir, Patrick Vignal pour le service français, édité par Marc Angrand)