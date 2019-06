Lindt & Sprüngli : UBS reste à 'vente' avec une cible ajustée

12/06/2019 | 11:08

UBS réaffirma sa recommandation 'vente' sur Lindt & Sprüngli, avec un objectif de cours remontée de 65.500 à 67.000 francs suisses, ce qui laisse néanmoins un potentiel de baisse de 14% pour le titre du chocolatier helvétique.



L'intermédiaire financier reconnait 'des marchés du chocolat en amélioration et des hausses de prix' pouvant bénéficier au dossier, mais il perçoit aussi 'certains risques pour les multiples de valorisation à moyen terme'.



