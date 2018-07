Bénéfice net en forte hausse pour Lindt & Sprüngli après six mois

Zurich (awp) - Lindt & Sprüngli a poursuivi sa croissance au premier semestre. Dégageant des ventes en hausse, le chocolatier zurichois a enregistré un bénéfice net de 86 millions de francs suisses, 12,7% de plus qu'an auparavant. La performance s'est révélée inférieure aux attentes.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est pour sa part hissé à 117,1 millions de francs suisses, en hausse de 11,5% par rapport aux six premiers mois de 2017, a précisé mardi le chocolatier établi à Kilchberg. Ce dernier a expliqué l'amélioration par les progrès réalisés dans le domaine des achats de matières premières et des gains d'efficience.

A fin juin, Lindt & Sprüngli employait 13'168 collaborateurs, 384 de plus qu'un an auparavant.

Le chiffre d'affaires a crû de 7,7% à 1,67 milliard de francs suisses. Exprimée en devises locales, la croissance s'est inscrite à 5,1%. Dans le même temps, les charges d'exploitation ont dans l'ensemble augmenté de 7,5% à 1,56 milliard.

Tant le bénéfice et l'Ebit se sont révélés inférieurs aux attentes des analystes. Sondés par l'agence AWP, ces derniers avaient anticipé un résultat net moyen de 87,5 millions de francs suisses et un résultat d'exploitation (Ebit) de 120,3 millions.

Evoquant la suite de l'exercice, Lindt & Sprüngli se veut confiant. Pour l'ensemble de l'année, tout comme pour le deuxième semestre, le groupe table sur une croissance organique de ses ventes de près de 5%. Les marges sont également attendues en progression, en ligne avec l'objectif à moyen et long terme d'une expansion entre 20 et 40 points de base.

vj/al