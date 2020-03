L'action Lindt & Sprüngli s'affranchit en Bourse de la crise du coronavirus

Zurich (awp) - L'action Lindt & Sprüngli progressait mardi matin à la Bourse de Zurich. Le chocolatier a beau annuler ses objectifs 2020 en raison du coronavirus, il maintient son dividende et ses objectifs à moyen et long termes. Les analystes se montrent plutôt confiants sur la santé de l'entreprise.

Vers 11h, le bon de participation progressait de 3,5% à 7850 francs suisses et la nominative de 1% à 82'600 francs suisses, dans un SPI en hausse de 1,5%.

L'avertissement de Lindt & Sprüngli est à moitié une surprise pour Vontobel ("Hold"), compte tenu des réductions de prix observées sur les lignes de produits, jusqu'à 30%, et sur les articles de Pâques, d'environ 20%, dans certains marchés depuis la semaine dernière. La question clé est de savoir dans quelle mesure l'entreprise sera affectée structurellement à moyen terme (incertitudes sur le prix du cacao, appétit des consommateurs pour le chocolat premium).

Lindt est affecté au niveau de ses magasins (13% de son chiffre d'affaires 2019) mais aussi de ses ventes dans les lieux de transport (15%), selon UBS qui recommande toujours le titre à l'achat. "Si l'on tient compte d'une baisse des ventes de plus de 50% dans ses magasins et dans le travel retail, Lindt subirait un impact de 7 à 8% sur la croissance des ventes du groupe", souligne Joern Iffert. Et cela ne pourrait pas être compensé par d'autres canaux.

La Banque cantonale de Zurich estime que les ventes pour Pâques sont décisives pour le premier semestre. Toute la question sera de savoir si elles pourront être compensées par les ventes en supermarchés. Baader Helvea ("Reduce") précise que la première partie de l'année est moins significative pour le chocolatier: elle représente 40% des ventes et 20% de la profitabilité.

