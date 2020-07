Lindt&Sprüngli: CS confirme "High A", perspective "stable"

Zurich (awp) - Dans le sillage des chiffres de Lindt&Sprüngli, Credit Suisse a confirmé son rating de crédit "High A" et la perspective "stable". Le chocolatier a présenté des résultats semestriels faibles à cause de la pandémie, a commenté Flavio Schuster. Même si les marges sont sous pression, la réduction de l'objectif de marge Ebit de 10% pour 2020 est réaliste.

Le bilan conservateur du groupe et de solides liquidités lui permettent d'investir dans une croissance continuelle, même si elle devrait être un peu plus faible que prévu. Les investissements devraient autoriser une solide croissance au-delà de la crise du coronavirus et au développement de la position de leader du marché de l'entreprise. Malgré des chiffres clés plus faibles pour le crédit, ceux-ci restent à niveau élevé et correspondent à la note actuelle.

jb/rp