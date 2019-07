Lindt & Sprüngli accélère sur les six premiers mois de l'année

Zurich (awp) - Le chocolatier Lindt & Sprüngli a fait mieux qu'attendu au premier semestre, bénéficiant des fêtes pascales tardives et enregistrant une forte poussée en Amérique du Nord, grâce à des nouveaux produits. La croissance organique a atteint plus de 6%, dépassant les prévisions les plus optimistes.

Le groupe zurichois a enregistré un chiffre d'affaires de 1,76 milliard de francs suisses sur les six premiers mois de l'année, selon un communiqué paru mardi, soit une croissance organique de 6,2%, permettant au groupe "d'atteindre son objectif de croissance de 5 à 7% pour l'ensemble de l'année".

Le bénéfice net s'inscrit à 88,1 millions (+2,4%), dans la fourchette des estimations des analystes, tandis que l'Ebit atteint 126,2 millions (+7,8%), dépassant le consensus.

Pour expliquer cette performance, le chocolatier de Kilchberg affirme avoir "renforcé sa position sur des marchés saturés ou stagnants et avoir augmenté ses parts de marché sur tous les marchés stratégiques clés. Une forte activité saisonnière, le lancement de nombreuses innovations dans les principales gammes de produits et le propre réseau de distribution mondial ont constitué les principaux moteurs de croissance".

Les trois principales régions ont enregistré une progression. La région Europe a généré 874 millions de francs suisses de chiffre d'affaires (+5%), alignée sur les prévisions. Les fêtes pascales, tardives cette année, ont profité à Lindt.

Pour 2019, la société prévoit une croissance de 5-6% en Europe et de 8-10% dans le reste du monde (+8,3% au premier semestre à 261 millions de francs suisses).

Croissance aux Etats-Unis

En Amérique du Nord, la croissance a atteint 7,2% (623 millions de francs suisses de ventes), alors que les analystes n'en attendaient que la moitié. "La situation aux Etats-Unis, le plus grand marché du chocolat au monde, s'est améliorée". Lindt USA a enregistré de bons résultats après des périodes difficiles. Ghirardelli a aussi bien marché.

La filiale Russel Stover, qui connaissait des difficultés, a bénéficié du lancement du praliné Bow Line et de produits au stevia. "Pour l'instant, nous continuons de mettre de l'argent dans Russell Stover", selon son directeur financier Martin Hug.

L'expansion de l'usine de Stratham "est en bonne voie" avec 200 millions de francs suisses d'investissement et soutiendra la croissance des volumes à long terme. Lindt & Sprüngli investit aussi dans l'extension de la logistique standardisée pour le marché étatsunien.

Toutefois, le groupe ne sera probablement pas en mesure de maintenir cette forte croissance dans la seconde partie de l'année et table sur une croissance organique de 4 à 5% outre-Atlantique pour 2019, a indiqué son chef des finances.

Lors d'une conférence téléphonique, il s'est dit insatisfait de la marge Ebit: "elle n'est pas là où nous le voulions". Elle a atteint 20 points de base, dans la fourchette cible. En excluant l'effet comptable, elle n'a progressé que de 10 pb.

La marge opérationnelle devrait s'améliorer de 20-40 points de base en 2019, en ligne avec les objectifs à moyen et long terme.

Réaction positive en Bourse

Le programme de rachat d'actions, débuté en 2018, s'arrêtera le 31 juillet. A fin juin, il a permis le rachat pour un montant de 455 millions (équivalent à 2,9% du capital-actions total).

Jean-Philippe Bertschy, chez Vontobel, note "que les mesures prises ces dernières années commencent à payer, aidées par l'amélioration du marché. L'accélération de la croissance ne s'est toutefois pas (encore) traduite par des rendements élevés, alors que la société investit fortement dans son marché principal".

Credit Suisse note que "le premier semestre est généralement une période faible sur le plan saisonnier, quand le second participe à 80% de l'ensemble de l'année. Ces résultats ne devraient pas trop faire évoluer le consensus".

Baader Helvea monte à "hold" (sell), suite à ce "semestre étonnamment fort". "La dynamique actuelle éclipse les risques à moyen terme", selon l'analyste Andreas von Arx.

Goldman Sachs estime que la reprise notable aux Etats-Unis sera bien accueillie et que la croissance des ventes primera sur le modeste Ebit.

Les titres Lindt profitaient de ces annonces à la Bourse de Zurich. Vers 12h45, le bon de participation gagnait 4,6% à 7450 francs suisses et la nominative 3,3% à 82'300 francs suisses, dans un SPI en hausse de 0,58%.

ck/al