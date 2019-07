Lindt & Sprungli : des résultats supérieurs aux attentes

23/07/2019 | 12:39

Le chocolatier suisse Lindt & Sprungli a annoncé des résultats meilleurs que prévu, malgré un marché du chocolat saturé ou en stagnation.



Le bénéfice net s'élève à 88,1 millions de francs suisses à la fin du mois de juin, en hausse de 2,4% par rapport à la même période en 2018.



Les ventes ont atteint 1,8 milliard de francs suisses, ce qui correspond à une croissance organique 'forte' de 6,2%, ce qui a incité le groupe à confirmer son objectif de croissance organique pour l'ensemble de l'année compris entre 5% et 7%.



La région 'Amérique du Nord' a enregistré une croissance organique de 7,2% au premier semestre, a déclaré le groupe. Pour mémoire, les États-Unis représentent actuellement le plus grand marché du chocolat au monde.



En Europe, les ventes ont atteint 874 millions de francs suisses au premier semestre, soit une croissance organique de 5%, tirées par le Royaume-Uni, l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse, ainsi que par les pays scandinaves.



