Lindt : bien orienté, un broker en soutien

11/09/2018

Lindt & Spruengli s'adjuge 3,4% à Zurich, soutenu par une initiation de suivi chez Morgan Stanley à 'surpondérer' avec un objectif de cours de 8000 francs suisses, le broker voyant le chocolatier suisse comme un gagnant relatif par rapport à Nestlé et Hershey.



'Nous estimons à environ 2% la croissance globale du chocolat avec un risque réglementaire bas, et nous nous attendons à ce que les tendances favorisent les segments haut de gamme et de spécialités', indique l'intermédiaire financier.



