Lindt : lance une opération séduction à Chicago

13/09/2018 | 12:09

Afin d'initier les habitants de Chicago aux plaisirs du chocolat suisse, Lindt annonce prévoir de distribuer un million de Lindor dans la principale ville de l'Illinois cet automne.



Ainsi, entre le 12 septembre et la mi-octobre, le chocolatier suisse haut de gamme offrira aux habitants ses produits au chocolat au lait sur les plages, les parcs et les festivals artistiques, musicaux, gastronomiques, de bières et de vins.



Les échantillons seront également distribués dans le Millennium Park, le plus grand parc public de la ville, ainsi qu'au stade de baseball Wrigley Field.





