Lindt : UBS passe à la vente sur le dossier

04/09/2018 | 10:05

UBS est désormais de vendre l'action du chocolatier suisse Lindt & Sprüngli, les analystes estimant que les anticipations optimistes du marché ne reflètent pas les difficultés que le groupe rencontre. L'objectif de cours à 12 mois est ajusté de 78.000 à 76.000 francs suisses.



Grâce à l'expansion des multiples de capitalisation, l'action Lindt a pris environ 30% durant les 12 derniers mois, surperformant l'indice large helvétique SPI de l'ordre de 25%. Le PER de la valeur a renoué avec son pic de 2015 de 40 fois les profits, alors que la croissance organique du groupe dépasse depuis près de trois ans la fourchette-cible à moyen terme allant de 6 à 8%.



'Toutefois', indique UBS, 'le profil de croissance et les dynamiques de marché sont depuis lors devenues moins favorables, et nous pensons que les anticipations du marché selon lesquelles Lindt pourrait dépasser ses projections en 2018/2019 sont excessivement optimistes'. D'autant que l'essor tendanciel des produits alimentaires sains, de la vente en ligne et la relative saturation du réseau américain de distribution de Lindt ne jouent pas pour le titre, termine UBS.





