Linedata : Portzamparc salue l'acquisition d'une fintech

08/01/2019 | 09:36

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, salue ce matin l'acquisition de la 'fintech' Loansquare par l'éditeur de progiciels financiers Linedata. Le conseil d'achat sur la valeur ainsi que l'objectif de cours de 42 euros ont été confirmés.



Les analystes expliquent ainsi l'intérêt de cette opération : 'cette fintech connecte les emprunteurs et les organismes prêteurs (demande de financement, optimisation financière, gestion de portefeuille, gestion du contrat...), digitalise et fluidifie le parcours de financement. Les emprunteurs peuvent ainsi utiliser la plateforme pour exprimer leurs besoins en financement, inviter leurs partenaires bancaires et piloter leur portefeuille de crédits. Les institutions de crédits peuvent y gérer au quotidien leurs transactions et engagements de manière totalement automatisée et sécurisée.'



Bref, Linedata renforce ainsi sa branche Crédit & financement, qui représente environ le tiers de son activité, et l'intégration de la cible, de petite taille, s'annonce simple, pronostique Portzamparc.





