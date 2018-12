Linedata : Portzamparc vise toujours 42 euros

14/12/2018 | 09:47

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les petites et moyennes valeurs de la cote parisienne, confirme son conseil d'achat sur l'action de l'ESN française Linedata Services ce matin. L'objectif de cours, qui demeure fixé à 42 euros, augure potentiellement d'une hausse proche de 40%.



Le conseil d'administration du groupe a décidé de réduire le capital de 160.500 titres, ce qui représente 2,2% des parts.



'Linedata avait racheté près de 5% de son capital en six mois, pour couvrir des plans d'actions internes mais également car le cours de l'action semblait attractif. Cette décision est donc logique', commente Portzamparc. Les analystes ajoutent que la 'forte génération de cash' du groupe (plus de 20 millions d'euros) lui donne les moyens de poursuivre ces rachats de titres.





