LINEDATA SERVICES : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 19 ET 22 OCTOBRE 2018

Raison sociale de l'émetteur :

LINEDATA SERVICES S.A.

27, rue d'Orléans

92200 Neuilly-sur-Seine

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées :

19/10/2018

22/10/2018

Opération du 19 octobre 2018

Détail transaction par transaction

Nom de l'emetteur LINEDATA SERVICES LINEDATA SERVICES Code Identifiant 9695003D6KVJ0H8CL506 9695003D6KVJ0H8CL506 Nom du PSI PORTZAMPARC PORTZAMPARC Code Identifiant PSI 969500EUUAYIYC9BPF08 969500EUUAYIYC9BPF08 jour/heure de la transaction 19/10/2018 à 10h18 19/10/2018 à 10h46 Code Identifiant de l'instrument financier FR0004156297 FR0004156297 Prix unitaire (unité) Devise EUR EUR Quantité achetée 30,05 30 Code Identification marché XPAR XPAR Numéro de référence de la transaction 63 167 16 753 Objectif du rachat Annulation d'actions propres Annulation d'actions propres

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LINEDATA SERVICES 9695003D6KVJ0H8CL506 19/10/2018 FR0004156297 79 920 30,025 XPAR (Euronext - Euronext Paris)

Opération du 22 octobre 2018

Détail transaction par transaction

Nom de l'emetteur LINEDATA SERVICES Code Identifiant 9695003D6KVJ0H8CL506 Nom du PSI PORTZAMPARC Code Identifiant PSI 969500EUUAYIYC9BPF08 jour/heure de la transaction 22/10/2018 à 11h24 Code Identifiant de l'instrument financier FR0004156297 Prix unitaire (unité) Devise EUR Quantité achetée 31,15 Code Identification marché XPAR Numéro de référence de la transaction 21791 Objectif du rachat Annulation d'actions propres

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LINEDATA SERVICES 9695003D6KVJ0H8CL506 22/10/2018 FR0004156297 21 791 31,15 XPAR (Euronext - Euronext Paris)

