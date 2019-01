LINEDATA SERVICES :Linedata acquiert la startup Loansquare

Avec la plateforme Loansquare, Linedata étend son offre progicielle dédiée aux financements

Loansquare connecte les emprunteurs et les organismes prêteurs et digitalise l'ensemble du parcours de financement

Neuilly-sur-Seine, le 7 janvier 2019 - Linedata (Euronext Paris : LIN) annonce l'acquisition de la startup Loansquare, nouvel acteur dans le monde des plateformes de financement d'entreprise. En intégrant la plateforme Loansquare, Linedata enrichit son offre crédits et financements au travers de concepts innovants.

« Je suis très heureux de commencer l'année 2019 par l'acquisition de Loansquare. Linedata s'est engagée dans un processus ambitieux de transformation digitale. Cela signifie une implication forte dans le monde des startups pour identifier et intégrer celles qui apportent de la valeur à la communauté financière », déclare Anvaraly Jiva, fondateur et CEO de Linedata.

Loansquare facilite la mise en place et la gestion de tous types de crédits via une plateforme digitale qui fluidifie les échanges entre emprunteurs et institutions financières :

Le « portail emprunteur » permet aux emprunteurs d'exprimer leurs besoins en financement, d'inviter leurs partenaires bancaires et de piloter leur portefeuille de crédits ;

Le « portail service » propose aux prêteurs de gérer au quotidien les transactions et engagements de manière totalement automatisée et sécurisée.

L'expérience Utilisateurs est enrichie grâce à des fonctionnalités innovantes d'agenda, de messagerie et de gestion documentaire.

« Les entreprises sont en demande constante de solutions digitales pour gérer simplement et efficacement leurs financements. La complémentarité des offres Linedata et Loansquare répond à ce besoin de manière innovante en rapprochant les banques et les entreprises, et en leur offrant une expérience Utilisateurs dans les standards du BtoC », ajoute François Lévy, CEO de Loansquare.

Loansquare est en effet compatible avec Linedata Uniloan360, solution back-office de financements structurés couvrant le cycle de vie d'un dossier du closing à la gestion de la vie du financement, jusqu'à maturité ; avec Linedata Capitalstream, solution globale d'origination, de gestion des risques et de pilotage de portefeuilles de financement ; et avec Linedata Ekip360, solution globale de gestion des opérations de crédits - immobiliers, leasing, financements automobiles, crédits consommation, revolving.

« L'intégration de la plateforme Loansquare avec nos solutions crédits et financements nous permet d'accompagner nos clients dans la transformation de leurs business models et d'apporter des services innovants, et ce, sur l'ensemble de nos marchés en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique Latine et en Afrique », conclut Alain Mattei, Directeur de l'activité Crédits et Financements en Europe chez Linedata.

À PROPOS DE LINEDATA

Avec 20 ans d'expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1300 employés, Linedata allie la technologie et l'humain pour apporter des solutions globales et des services d'outsourcing aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.

Linedata a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 179,0 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP

linedata.com

Presse

Linedata

Directeur de la Communication

Tel : +33 1 73 43 74 01

Email : Aurelia.Szymanski@se.linedata.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LINEDATA SERVICES via Globenewswire