LINEDATA SERVICES :Réduction du capital social par annulation de 160 500 actions propres représentant 2,2% du capital

Réduction du capital social par annulation de 160 500 actions propres représentant 2,2% du capital

Neuilly-sur-Seine, le 12 décembre 2018 - Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce que dans sa séance du 12 décembre 2018, le Conseil d'Administration, faisant usage des pouvoirs conférés par l'Assemblée Générale Mixte du 27 avril 2017, a décidé de réduire, à compter du 12 décembre 2018, le capital sociale de Linedata Services par annulation de 160 500 actions auto-détenues, soit 2,2% du capital.

Cette opération est sans incidence comptable sur les capitaux propres consolidés du Groupe. Le nombre de titres composant le capital sera désormais de 7 133 529 actions ordinaires (dénommées Action A) et 673 actions de préférence (dénommées Actions B).

À PROPOS DE LINEDATA

Avec 20 ans d'expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1300 employés, Linedata allie la technologie et l'humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.

Linedata a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 179,0 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B.

FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP

www.linedata.com

Pour plus d'information, merci de prendre contact avec:

Linedata

Direction Financière

+33 (0)1 73 43 70 27

infofinances@linedata.com





