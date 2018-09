LINEDATA : le bénéfice net semestriel soutenu par la baisse des impôts aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Linedata a enregistré au premier semestre un résultat net de 8,1 millions d'euros, en progression de 61,3%, soutenu par la réduction importante du taux d’impôt société aux Etats-Unis. L’Ebitda de l'éditeur de solutions et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit,est, lui, ressorti à 19 millions d'euros, en augmentation de 0,7%. Il a profité d'une diminution des achats et des charges externes.Il a bénéficié également d'une base de comparaison favorable qui intégrait en 2017 des coûts exceptionnels à hauteur de 0,5 million (honoraires d'acquisition notamment), et qui inclut en 2018 une indemnisation à hauteur de 1,5 million d'euros nets, consécutive à l'acquisition de Gravitas et enregistrée en compte de résultat.Le chiffre d'affaires s'est élevé à 83,8 millions d'euros, en baisse de 7,5% en raison principalement d'un effet de change défavorable sur le dollar et la livre sterling et d'une réduction de périmètre d'un grand client de Gravitas. A taux de change et périmètre constants, le revenu est en baisse de 3,5%." La bonne orientation du carnet de commandes depuis le début de l'exercice et la robustesse de son modèle économique conduisent Linedata à réaffirmer sa confiance dans la poursuite de son développement et le maintien d'un niveau de marge élevé ", a déclaré la société en guise de perspectives.