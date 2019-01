Linedata : acquiert la startup Loansquare

08/01/2019 | 09:31

L'éditeur de progiciels financiers Linedata a annoncé hier l'acquisition de la 'startup' Loansquare, présentée comme un 'nouvel acteur dans le monde des plateformes de financement d'entreprise'. Le montant de l'opération n'a pas été précisé.



'Loansquare facilite la mise en place et la gestion de tous types de crédits via une plateforme digitale qui fluidifie les échanges entre emprunteurs et institutions financières', explique le groupe, et est aussi 'compatible' avec son logiciel de back-office de financements structurés Linedata Uniloan360.



'Linedata s'est engagée dans un processus ambitieux de transformation digitale. Cela signifie une implication forte dans le monde des startups pour identifier et intégrer celles qui apportent de la valeur à la communauté financière', a commenté le fondateur et directeur général du groupe, Anvaraly Jiva.





