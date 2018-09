Linedata : hausse de 61% du résultat net semestriel

11/09/2018 | 09:41

Linedata, éditeur de solutions logicielles pour les métiers de la finance, publie un résultat net en progression de 61,3% à 8,1 millions d'euros et un EBITDA stable (+0,7%) à 19 millions au titre du premier semestre 2018.



Il affiche un chiffre d'affaires semestriel de 83,8 millions, en baisse de 7,5% en raison principalement d'un effet de change défavorable et d'une réduction de périmètre d'un grand client de Gravitas. A taux de change et périmètre constants, le revenu recule de 3,5%.



La bonne orientation du carnet de commandes depuis le début de l'exercice et la robustesse de son modèle économique conduisent Linedata à réaffirmer sa confiance dans la poursuite de son développement et le maintien d'un niveau de marge élevé.



