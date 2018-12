Linedata : nouveau partenariat avec Trade Informatics

Données financières (€) CA 2018 174 M EBIT 2018 29,3 M Résultat net 2018 19,8 M Dette 2018 67,2 M Rendement 2018 4,40% PER 2018 11,32 PER 2019 11,26 VE / CA 2018 1,67x VE / CA 2019 1,57x Capitalisation 225 M Graphique LINEDATA SERVICES Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LINEDATA SERVICES Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 40,7 € Ecart / Objectif Moyen 32% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Anvalary Jiva Chairman & Chief Executive Officer Arnaud Allmang Chief Financial Officer Sophie Fvrier Director-Innovation, Communications & Marketing Vivien Lévy-Garboua Vice Chairman Lise Fauconnier Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LINEDATA SERVICES -21.65% 256 ORACLE CORPORATION 5.39% 184 734 SAP -1.01% 126 430 INTUIT 35.33% 55 672 SERVICENOW INC 42.09% 33 219 CONSTELLATION SOFTWARE INC. 19.59% 14 527