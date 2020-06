LISI : Aerospace décroche un contrat dans le cadre du programme F-35

Données financières EUR USD CA 2020 1 448 M 1 623 M - Résultat net 2020 55,5 M 62,2 M - Dette nette 2020 245 M 275 M - PER 2020 17,0x Rendement 2020 1,73% Capitalisation 941 M 1 053 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 0,82x Nbr Employés 11 171 Flottant 31,1% Graphique LISI Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LISI Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 24,27 € Dernier Cours de Cloture 17,68 € Ecart / Objectif Haut 98,0% Ecart / Objectif Moyen 37,3% Ecart / Objectif Bas -3,85% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Emmanuel Viellard Chief Executive Officer & Director Gilles Kohler Non-Executive Chairman Christian Peugeot Director Jean-Philippe Kohler Director & Deputy Chief Executive Officer Patrick Daher Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LISI -41.16% 1 053 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 0.10% 109 305 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION -24.24% 95 631 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION -3.87% 54 522 GENERAL DYNAMICS CORPORATION -15.33% 42 736 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. -1.67% 42 002