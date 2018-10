LISI : Information financière 3ème trimestre 2018

INFORMATIONFINANCIÈRE

Le Groupe LISI a réalisé un chiffre d'affairesdeplus de 1,2 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de 2018, stable par rapport à l'exerciceprécédent (- 0,8 %), dans un environnement conjoncturel complexe

•LISI AEROSPACE

•LISI AEROSPACE: - 9,4 % en cumul et - 0,6 % au T3 Confirmationd'unenvironnement conjoncturel toujours difficile :

oRalentissement de la baisse dansl'activité« Fixations Europe »

oRythme toujours très soutenu des montées en cadence des nouveaux programmes moteurs dansl'activitédes « Composants de Structure »

oSignes encourageants de redémarrage dans les segments del'aviationd'affaireset des hélicoptères

•LISI AUTOMOTIVE: + 18,5 % en cumul et + 12,8 % au T3

oCroissance organique en recul de - 2,8 % au T3, conséquence collatéralel'entréeen vigueur des nouvelles normes antipollution et du cycle de mesure des consommations et rejets polluants le 1er septembre 2018 et de la guerre commerciale Etats-Unis / Chine

oForte contribution de la société américaine Termax, acquise en octobre 2017

•LISI MEDICAL: - 6,5 % en cumul et + 9,3 % au T3 oRebond avec la montée en cadence des nouveaux produits dansl'activité« chirurgie mini-invasive » et bonne tenue del'activité« hanches »



1La variation à périmètre et taux de change constants est calculée :

•En convertissant en euro lechiffre d'affaires des sociétés dont les comptes sont libellés en devises étrangères au taux moyen de l'année N-1 ou du mois M-1

•En convertissant en devises locales lechiffre d'affaires facturé en devises différentes de la devise locale au taux moyen de l'année N-1 ou du mois M-1

•En retraitant les entrées ou sorties de périmètre afin de retrouver une base comparable.

A périmètre et taux de change constants, le recul du chiffred'affairescumulé est limité à - 2,8 %. Il bénéficie au troisième trimestred'uneffet de base de comparaison moins pénalisant et marque un nouveau trimestred'améliorationséquentielle en 2018 (T1 : - 4,4 % ; T2 : - 2,6 % ; T3 : - 1,0 %).

La différence de variation entre le chiffred'affairesréalisé et celui à périmètre et taux de change constantss'expliquepar :

•un impact défavorable des devises (- 26,8M€soit - 2,2 %) avec un effet moins pénalisant au troisième trimestre lié notamment à la hausse du dollar américain par rapport à l'euro,

•la sortie du périmètre de la société Précimétal Fonderie de Précision (Belgique) le2 février 2017 (- 1,5M€),

•un impact positif (+ 54,2M€)suite à la consolidation au sein de LISI

AUTOMOTIVE de la société américaine Termax depuis le 1er novembre 2017.

COMMENTAIRES PAR SECTEUR D'ACTIVITE

LISI AEROSPACE ( 56 % du total consolidé)

Après deux trimestres de baisse marquée, le chiffred'affairesdu troisième trimestre 2018 est en recul de - 0,6 % par rapport à la même période del'exerciceprécédent.

La baissed'activitédans le pôle « Fixations Europe »s'estralentie sur le trimestre marquant possiblementl'atteinte d'unpoint bas.

L'activité« Fixations nord-américaine » bénéficie progressivement del'accélérationdes ventes liées aux développements de nouveaux produits accomplis ces dernières années chez son principal donneurd'ordresaméricain. En parallèle, les segments del'aviation d'affaireset des hélicoptères montrent des signes perceptibles de reprise qui devront cependant être confirmés dans lesmois à venir.

L'activité« Composants de Structure » qui connaît une évolution contrastée entre les besoins du moteur LEAP, pour lequel la montée en cadence reste très forte, et les commandes en « Aerostructure » qui sont inférieures à celles del'annéedernière, progresse néanmoins significativement au troisième trimestre de plus de 8,0 % par rapport au même trimestre de 2017.

Ainsi, le recul des ventes à périmètre et taux de change constants est de - 1,4 % au troisième trimestre, à comparer à - 7,9 % au premier semestre.

La mise enœuvredes mesures de réduction de coûts engagées lors du second semestre 2017 pour limiter les conséquences del'affaiblissementdel'activité,se poursuit activement.

LISI AUTOMOTIVE (36 % du total consolidé) La division automobile a subi, sur la fin de période, les premières conséquencesdel'entréeen vigueur des nouvelles normes antipollution et du cycle de mesuredes consommations et rejets polluants WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) le 1er septembre 2018. Celles-ci ont en effet nécessité de la part de ses principaux clients constructeurs une adaptation des motorisations équipant leurs véhicules entrainant une contraction brutale de leurs ventes. La mise en place des taxes anti-dumping par les Etats-Unis a également eu des conséquences négatives sur les marchés automobiles mondiaux et plus particulièrement en Chine. La croissance du chiffred'affairespubliés'estainsi ralentie pour atteindre + 12,8 % sur le trimestre (+ 21,2 % au premier semestre). Le chiffred'affairesà périmètre et taux de change constants du troisièmetrimestre ressort en recul de - 2,8 % (+ 6,8 % au premier semestre). Sur le plan des opérations, la dégradation soudaine des conditions de marché du troisième trimestre va contraindre la division à adapter sa structure de coûts à la baisse. LISI MEDICAL (8 % du total consolidé) A 34,0M€le chiffred'affairesdu trimestre augmente de + 9,3 % par rapport à la même période del'exerciceprécédent. De ce fait et comme attendu, la division bénéficie progressivement de la montée en cadence des nouveaux produits dans le secteur de la chirurgie mini-invasive etd'unebonne tenue del'activité« hanche ». La division médical repasse ainsi en territoire positif avec une croissance organique de + 9,0 % au troisième trimestre.

PERSPECTIVES ET COMMENTAIRES FINANCIERE DEL'ACTIVITE

SUR

Pour LISI AEROSPACE, le contexte conjoncturel toujours tendu à moyen terme pourrait néanmoins avoir touché un point bas au troisième trimestre. Les usines del'activité« Fasteners Europe » resteront donc focalisées surl'ajustementde leurs niveaux de production et de leurs coûts dans la phase de baisse des niveaux de commandes et ce, tantqu'unretour à la normale ne sera pas tangible.

La remontée des carnets de commandes pour Boeing en Amérique du Nord, les signes encourageants de redémarrage perçus sur les autres segments de marché servis par LISI AEROSPACE, notamment les hélicoptères et les avionsd'affaires,doivent encore se confirmer dans les mois à venir.

Cependant, de nombreux développements de produits nouveaux sont en cours à la fois en Europe et aux Etats-Unis.L'activité« Composants de Structure » poursuivra sa montée en puissance pour continuer à accompagner les montées en cadence toujours soutenues des nouveaux programmes.

Dans la division LISI AUTOMOTIVE, la prise de commandes des nouveaux produits dans le domaine des « Solutions Clippées » et des « Composants Mécaniques de Sécurité » est toujours bien orientée et représente plus de 10 % du chiffred'affairesréalisé depuis le début del'année. Cette tendance de fond, conjuguée à l'intensificationdes synergies commerciales avec les sociétésTermax et Hi-Vol, le spécialiste américain des composants de sécurité consolidédepuis le 21 septembre 2018, sont autantd'opportunitésmajeures dans la poursuite du développement à l'internationalde la division.

Toutefois, ces progrès ne permettront pas de compenser en 2018l'impactde la dégradation forte et soudaine des conditions de marchés sousl'effetdes nouvelles normes WLTP-Euro 6 en Europe et de la baisse de la demande en Chine après plusieurs années de croissance soutenue, qui affectentl'ensemblede la chained'approvisionnementdel'industrieautomobile. Dans ce contexte qui offre actuellement peu de visibilité, LISI AUTOMOTIVE doit impérativement adapter le niveau de ses coûts.

Après une phase de gains de parts de marchés et de développement denouveaux produits,l'ensembledes sites de la division LISI MEDICAL doit concentrer ses efforts sur le respect des montées en cadences dans la phased'industrialisationde ses nouveaux produits gagnés ces dernières années.

Si, à moyen-long terme, les perspectives de croissance del'ensembledes divisons du Groupe LISI demeurent solides, le troisième trimestre 2018 confirme la complexité des défis à relever à court terme. Les mesuresd'ajustementsse poursuivront dans les deux principales divisions et continueront à peser sur la rentabilité des prochains mois.

Le Groupe maintient ainsi les objectifs annoncés lors des résultats semestriels :la marge opérationnelle devraits'inscrireen retrait sensible par rapport à 2017,tandis que le Free Cash Flow1devrait être une nouvelle fois largement positif.

