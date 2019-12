LISI : a cédé ses activités visserie de châssis & pivots de direction

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans la continuité du communiqué en date du 10 septembre 2019, le groupe Lisi a annoncé vendredi soir avoir réalisé, de façon définitive, la cession de l’intégralité du fonds de commerce et de l’ensemble immobilier attaché de son activité Vis, goujons de châssis et rotules appartenant à sa filiale Lisi Automotive Former à la société AFF ST FLO appartenant au groupe familial AFF Groupe.Cette activité Vis, goujons de châssis et rotules de direction est située sur la commune de Saint-Florent ; elle emploie 159 employés et a réalisé un chiffre d'affaires de 36,1 millions d'euros en 2018.Cette cession, après les acquisitions récentes des sociétés Termax et Hi-Vol Products, permet à la Division Lisi Automotive de poursuivre le recentrage de ses activités sur des solutions de fixations et des composants mécaniques à forte valeur ajoutée.