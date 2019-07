LISI : décolle dans le sillage de ses résultats semestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lisi s’envole de 16,84% à 27,40 euros sur la place de Paris, dans le sillage de ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, l’équipementier pour l’aéronautique, l’automobile et le médical a réalisé un chiffre d'affaires de 886,2 millions d'euros sur la période, en hausse de 6,1% en données publiées sur un an et de 1,3% à périmètre et change constant. Le groupe revient ainsi à une croissance organique positive. De son côté, le résultat opérationnel courant ressort à 72,8 millions d’euros (+7,6%), d’où il découle une marge idoine de 8,2% contre 8,1% un an plus tôt.Enfin, le résultat net (part du groupe) s'inscrit à 24,9 millions d'euros, soit une chute de 45,6%.Toutefois, cette nette baisse est essentiellement imputable à la cession des sociétés Indraero Siren (Argenton-sur-Creuse) et Lisi Aérospace Creuzet Maroc.Compte tenu de ses performances, Lisi a confirmé ses objectifs annuels de revenir à une croissance organique positive, d'améliorer ses performances financières de 2018 et de dégager un Free Cash Flow de bon niveau.