LISI : finalise la cession de ses activités chaudronnerie et assemblage à Quantum Capital Partners

Dans la continuité du communiqué en date du 28 mars dernier, le groupe Lisi Aérospace a réalisé de façon définitive la cession de l’intégralité des actions de ses deux filiales Indraero Siren et Lisi Aerospace Creuzet Maroc, dont les activités principales sont la chaudronnerie et l’assemblage d’aérostructures à un fond géré par Quantum Capital Partners.Ce dernier a pour ambition d'accélérer son développement en regroupant l'ensemble de ses activités aéronautiques sous une même enseigne, Aviagroup Industries, afin de faire jouer à plein les synergies opérationnelles et en visant une taille critique supérieure à 100 millions d'euros.Indraero Siren est localisée à Argenton sur Creuse et Déols où elle emploie 422 employés, Lisi Aerospace Creuzet Maroc étant basée à Casablanca avec 283 employés – l'ensemble réalise un chiffre d'affaires de 61 millions d'euros en 2018 s'appuyant sur des positions significatives chez Airbus et Safran.Pour sa part, le groupe Lisi Aérospace consolide son activité fixations et se concentre sur les pièces primaires complexes issues des technologies stratégiques sur lequel le groupe entend se développer, notamment de forgeage, de formage ou d'extrusion.