LISI :, plus forte hausse du SRD à la clôture du jeudi 25 juillet 2019

LISI (+15,14% à 27 euros)Lisi s'est envolé sur la place de Paris, dans le sillage de ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, l'équipementier pour l'aéronautique, l'automobile et le médical a réalisé un chiffre d'affaires de 886,2 millions d'euros sur la période, en hausse de 6,1 % en données publiées sur un an et de 1,3 % à périmètre et change constant. Le groupe revient ainsi à une croissance organique positive. De son côté, le résultat opérationnel courant ressort à 72,8 millions d'euros (+7,6 %), d'où il découle une marge idoine de 8,2 % contre 8,1 % un an plus tôt.