LISI :, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du mercredi 11 septembre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LISI (+6,90% à 27,90 euros)Lisi est bien orienté à la Bourse de Paris alors que le groupe poursuit sa stratégie de recentrage. La cession du jour concerne la branche automobile de l'équipementier. En effet, la société familiale AFF Groupe, spécialisée dans la fabrication de fixations, rivets et pièces spéciales pour l'automobile, a remis à Lisi une offre ferme en vue de l'acquisition du fonds de commerce de production de vis et goujons de châssis et de pivots de direction, situé sur l'établissement secondaire de Saint Florent sur Cher et faisant partie de la Lisi Automotive Former.