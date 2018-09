LISI : va mettre la main sur les actifs de Hi-Vol Products aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’équipementier automobile et aérospatiale Lisi a signé un accord avec Arch Global Precision portant sur l’acquisition de 100 % des actifs de Hi-Vol Products. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Créé en 1951, Hi-Vol Products est un fabricant américain de composants mécaniques de sécurité pour l’industrie automobile. « Il apporte notamment une spécialité reconnue dans les vis raccords pour système de freinage et des composants à destination des moteurs essence à injection directe », précise Lisi." Hi-Vol Products a connu une croissance significative ces dernières années en développant des composants de distribution en inox pour la nouvelle génération de moteur essence à injection directe ", ajoute le groupe.Hi-Vol Products dispose aujourd'hui de deux sites de production à Livonia (Michigan, Etats-Unis) avec des compétences fortes en frappe à froid, usinage et contrôle automatique. Avec environ 130 employés, la société a réalisé un chiffre d'affaires de près de 40 millions de dollars en 2017." Cette acquisition va nous permettre d'accélérer notre développement aux Etats-Unis et de bénéficier d'une base technique forte en Amérique du Nord ", a déclaré François Liotard, le Directeur Général de Lisi Automotive (filiale du groupe Lisi).Cette opération demeure soumise à la réalisation des conditions de clôture usuelles. Elle devrait être finalisée d'ici à la fin du mois de septembre. Les actifs de Hi-Vol Products seront incorporés au sein de la société Lisi Automotive Hi-Vol établie aux Etats-Unis.