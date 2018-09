Lisi : Portzamparc salue l'acquisition de Hi-Vol

14/09/2018 | 09:16

Portzamparc salue l'acquisition américaine annoncée par l'équipementier aéronautique et automobile Lisi. Toujours à l'achat sur le dossier, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes vise un objectif de cours de 36,5 euros.



Le groupe va mettre la main sur Hi-Vol Products, 'spécialisé dans les vis raccords pour systèmes de freinage et les composants à destination des moteurs essence à injection directe'. Son CA a augmenté rapidement ces dernières années pour atteindre 40 millions de dollars en 2017. Le prix n'a pas été précisé.



'Nous saluons cette belle acquisition qui vient renforcer la BU Composants mécaniques de sécurité (CMS), activité la plus rentable de la division Automotive selon nous', estime Portzamparc, qui ajoute que l'opération s'inscrit 'parfaitement' dans la stratégie de développement du groupe.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

