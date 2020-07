LISI S A : RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2020 Présentation du 24 juillet 2020 0 24/07/2020 | 15:41 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2020 24 juillet 2020 SOMMAIRE 1 1er semestre 2020 : ce qu'il faut retenir 2 Résultats par division 3 Résultats du Groupe 4 Perspectives et stratégie Résultats semestriels 2020 24/07/2020 2 1er semestre 2020 : plan global d'adaptation à la pandémie de Covid-19 Protéger la santé des salariés Fermetures partielles ou totales des sites limitées dans le temps

Strictes conditions d'exercice des activités : organisation en équipes distinctes, adaptation des postes de travail pour faciliter la distanciation, le nettoyage et la désinfection, puis le port de masques dès avril

Télétravail dans la mesure du possible (700 postes environ) Préserver la trésorerie Adaptation des moyens de production aux commandes des clients

Rigueur accrue dans la gestion du besoin en fonds de roulement (notamment stocks et crédits clients)

Actions fortes sur les coûts : report ou annulation des dépenses non stratégiques et projets d'investissements non prioritaires, prises de congés, mises en œuvre des dispositifs exceptionnels d'activité partielle, suppression des recours à l'intérim et des heures supplémentaires Préparer l´avenir avec un plan d'adaptation aux nouvelles conditions de marché : NEW DEAL Résultats semestriels 2020 24/07/2020 3 1er semestre 2020 : fort impact de la pandémie de Covid-19 Principaux indicateurs financiers Fort impact de la pandémie de Covid-19 sur l'activité commerciale et opérationnelle à partir du 15 mars Chiffre d'affaires : 636,7 M€ ( - 28,2 % / S1 2019) Résistance des performances financières Excédent Brut d'Exploitation courant : 84,8 M€

34,8 % / S1 2019

Variation organique du C.A.1 - 25,7 % Marge opérationnelle 3,5 % 8,2 % S1 2019 ▪ Résultat opérationnel courant : 22,5 M€ - 69,1 % / S1 2019 Free Cash Flow2 ▪ Free cash Flow record : 90,0 M€ 90,0 M€ 14,1 % du C.A + 41 M€ / S1 2019 Vs 5,5 % au S1 2019 1 Organique : à périmètre et taux de change constants 2 Free Cash Flow : capacité d'autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR 4 Résultats semestriels 2020 24/07/2020 1er semestre 2020 : analyse du chiffre d´affaires Chiffre d'affaires publié 636,7 M€ : - 28,2 % / S1 2019 Effet de périmètre :

- 38,7 M€ (6,1 % du C.A), du fait des cessions réalisées en 2019 (Saint-Florent-sur-Cher, Indraero Siren et Creuzet Maroc)

Effet de change :

+ 6,6 M€ (1,0 % du C.A), à comparer à + 23,4 M€ au S1 2019

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires est en baisse de - 25,7 % par rapport au premier semestre 2019

Les effets de la crise Covid-19 ont été surtout perceptibles au deuxième trimestre qui affiche un recul de - 43,7 % par rapport à la période correspondante de 2019 + 6,6 M€ -38,7M€ 886,2 -217,4 M€ M€ 636,7 M€ Variation organique - 25.7 % CA Périmètre Change Autres dont CA S1/19 -233,6 M€ S1/20 Covid-19 Chiffre d'affaires consolidé (M€) 835,1 886,2 636,7 S1 2018 S1 2019 S1 2020 Résultats semestriels 2020 24/07/2020 5 Fort contraste entre le premier et le deuxième trimestre 2020 Chiffre d´affaires mensuel consolidé (K€), variation organique N-1 (%) 100% 1,6% -0,4% 90% 80% -25,7% 70% -25,2% 60% 50% -50,6% -53,7% 40% 30% 20% Janvier Février Mars Avril Mai Juin 10% 0% Evolution du niveau d'activité Mars Avril Mai Juin 63% 55% 62% 63% 48% 44% 43% 44% 38% 40% 37% 30% 24% 33% 30% S 1 3 S 1 4 S 1 5 S 1 6 S 1 7 S 1 8 S 1 9 S 2 0 S 2 1 S 2 2 S 2 3 S 2 4 S 2 5 S 2 6 S 2 7 Jusqu'au 15/03 : activité Du 15/03 au 31/05 : fermeture des dynamique sur des marchés marchés et de l´activité industrielle bien orientés chez la plupart des donneurs d´ordre dans les 3 divisions → Adaptation des capacités de production à la charge de travail → Continuité des services assurée à un taux de service très élevé LISI AEROSPACE LISI AUTOMOTIVE LISI MEDICAL LISI Consolidé Résultats semestriels 2020 24/07/2020 6 Objectif fin décembre 2020 : Evolution des économies des coûts fixes (M€) 100 M€ Evolution des ETP vs MTD 02.2020 1er semestre 2020 : bon ajustement de la masse salariale et des coûts fixes Bon ajustement immédiat des charges de personnel (- 65,9 M€) dont : - intérimaires et heures supplémentaires - 1 680 ETP et autres éléments variables : - 26,6 M€ - chômage partiel : - 32,9 M€ - 4 328 ETP - ajustement des effectifs : - 6,4 M€ Plan drastique d'économies qui permet d'économiser au 1er semestre 41,7 M€ sur les coûts fixes Permet de sauvegarder un niveau d'Excédent brut d'exploitation courant à 13,3 % soit 84,8 M€ 41,7 M€ Poids des amortissements en forte hausse (9,2 % au S1 2020 contre 6,7 % du CA. au S1 2019) du fait de la baisse du chiffre d'affaires Résultat opérationnel courant toujours positif à 3,5 % du C.A. soit 22,5 M€ Janvier Février Mars Avril Mai Juin Economies Objectif Résultats semestriels 2020 24/07/2020 7 S1 2020 : Free Cash Flow* record pour un premier semestre Investissements industriels et FCF (M€) Free Cash Flow* à 90,0 M€ en progression de + 41,1 M€ / S1 2019 à 14,1 % du C.A., (5,5 % au S1 2019) Une capacité d'autofinancement de bonne tenue à 11,1 % du C.A (12,1 % au S1 2019)

capacité d'autofinancement de bonne tenue à 11,1 % du C.A Des investissements en forte baisse (- 45,8 %) : 36,3 M€ au S1 2020 , contre 67,0 M€ au S1 2019

en forte baisse (- 45,8 %) : au S1 2020 contre 67,0 M€ au S1 2019 Besoin en Fonds de Roulement ramené à 72 jours de chiffre d'affaires au S1 2020 (contre 74 jours au 31 décembre 2019), grâce à la discipline de gestion et l'adaptation rapide des niveaux de production à l'évolution de la demande Investissements Free Cash Flow industriels nets 90,0 M€ 67,0 M€ 48,9 M€ 36,3 M€ S1 2019 S1 2020 Evolution semestrielle du BFR (en nombre de jours de CA) 98 86 85 79 76 74 72 2014 2015 2016 2017 2018 2019 S1 2020 * Free Cash Flow : capacité d'autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR Résultats semestriels 2020 24/07/2020 8 SOMMAIRE 1 1er semestre 2020 : ce qu'il faut retenir 2 Résultats par division 3 Résultats du Groupe 4 Perspectives et stratégie Résultats semestriels 2020 24/07/2020 9 LISI AEROSPACE Marché: Effondrement du trafic aérien mondial dès le début la crise de la Covid-19 Airbus : révision drastique à la baisse des programmes de fabrication (- 30 % dès le mois d'avril) Boeing : l'impact de la pandémie vient s'ajouter aux problèmes liés au B737 MAX Activité: Continuité de services auprès des grands clients mondiaux qui a permis d´honorer le carnet ferme très fluctuant, dont : la mise au point de nouveaux produits (exemple : MTU)

le démarrage de nouveaux contrats ( exemple : Airbus)

la prise de parts de marché (contrat majeur pour la fourniture de fixations pour le F35 de Lockheed Martin) Baisse limitée de l'activité dans les « Fixations » (- 8,8 % par rapport au S1 2019) : démarrage plus favorable en début d'année, lié aux changements de contrats

profondeur de carnet de commandes plus importante Contraction plus forte du chiffre d'affaires des « Composants de Structure » déjà pénalisés par la chute, puis l'arrêt de production du Boeing B737 MAX et du moteur LEAP 1B : - 47,5 % sur le semestre Impact des cessions d'Indraero Siren et LISI AEROSPACE Creuzet Maroc sur le périmètre : - 28,7 M€ (7,5 % du C.A) Effet devise favorable, en particulier du dollar Chiffre d'affaires (M€) 507,0 381,0 - 24.9 % S1 2019 S1 2020 Variation trimestre n/ trimestre n-1 252,6 - 10,3 % 254,4 - 39,4 % 226,7 154,3 T1 2019 2020 T2 Résultats semestriels 2020 24/07/2020 10 LISI AEROSPACE S1 2020 Variation / S1 2019 Chiffre d'affaires 381,0 M€ -24,9 % Résultat opérationnel courant (ROC) 38,8 M€ - 34,0 % Marge opérationnelle courante 10,2 % - 1,4 pt Free Cash Flow* 66,2 M€ + 15,4 M€ En % du chiffre d'affaires 17,4 % + 7,4 pts ROC et marge opérationnelle: Bonne résistance de la marge opérationnelle portée par la mise en œuvre rapide des plans d'ajustements d'effectifs (suppression du recours aux intérimaires, des heures supplémentaires et utilisation des dispositifs de chômage partiel). Les effectifs ont diminué de - 2 204 équivalents temps plein sur la période (- 28 % de l'effectif de la division)

Le plan d'ajustements des coûts fixes a commencé à porter ses fruits dès la fin du semestre Free Cash Flow*: nettement positif à 66,2 M€, reflétant les efforts d'ajustements immédiats des besoins en fonds de roulement * Free Cash Flow : capacité d'autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR Résultats semestriels 2020 24/07/2020 11 LISI AEROSPACE Tableau de passage du résultat opérationnel courant + 13,2 M€ R.O.C. S1/19 Inflation Impact Covid-19 (dont salaires, (baisse des volumes) entretien, énergie) Autres effets dont provisions + 4,0 M€ + 2,1 M€ - 1,8 M€ - 36,4 M€ + 3,2 M€ - 4,4 M€ 58,9 M€ R.O.C. S1/20 38,8 M€ Effet mix et Effet FOREX Productivité Baisse des fast tracks sur R.O.C net industrielle coûts fixes des produits de nette couverture Résultats semestriels 2020 24/07/2020 12 LISI AUTOMOTIVE Marché: Chiffre d'affaires (M€) Contraction brutale des marchés automobiles mondiaux dès les 307,2 premières semaines de la pandémie Fermeture totale de l´activité européenne en avril et en mai Recul de l'activité de - 19,5 % en Chine par rapport au S1 2019, 196,7 - 36,0 % - 39,5 % en Europe et - 25,1 % pour la zone NAFTA1 Les tendances à fin juin montrent des signes d'amélioration à court terme, notamment sous l'effet des mesures de relance gouvernementales en France et en Allemagne Bonne dynamique des modèles hybrides et électriques Activité: S1 2019 S1 2020 Poursuite des livraisons aux clients dans les zones de Variation trimestre n/ trimestre n-1 confinement décalées, grâce à la continuité de service ▪ Constructeurs US jusqu´en avril 156,0 - 12,6 % 151,2 ▪ Chine : à partir du mois de mai 136,3 - 60,1 % Impact de la déconsolidation de Saint-Florent-sur-Cher : - 10,0 M€ (5,1 % du C.A) Bonne orientation de la prise de commandes des nouveaux produits, notamment dans les activités « Composants Mécaniques de Sécurité » et les « Solutions Clippées » à 10,9 % du chiffre d'affaires, soit environ 21 M€ sur le semestre. 60,4 T1 2019 2020 T2 1 Canada-États-Unis-Mexique Résultats semestriels 2020 24/07/2020 13 Poursuite de la politique de recentrage sur les produits à plus forte valeur ajoutée Cession de l'activité de vis, goujons de châssis et rotules par LISI AUTOMOTIVE Former de Saint-Florent-sur-Cher le 29 novembre 2019(chiffre d'affaires 2019 : 31,8 M€) Cession de Mohr & Friedrich le 26 juin 2020, filiale allemande LISI AUTOMOTIVE, spécialisée dans la frappe à chaud et produisant des écrous et entretoises notamment pour le marché des camions et des remorques (chiffre d'affaires 2019 : 14,8 M€) Rachat des minoritaires de Termax (Etats-Unis) : acquisition, le 30 juin 2020, du solde (soit 49 %) du capital de la société américaine Termax LLC. La totalité de la dette avait été constatée lors l'achat des 51 % acquis le 1er novembre 2017. Le dénouement de cette opération permet de faire baisser cette dette d'acquisition de - 18,5 M€ Développement des nouveaux produits : multi- matériaux, goulottes particulièrement adaptés aux véhicules électriques, hybrides …. Résultats semestriels 2020 24/07/2020 14 LISI AUTOMOTIVE S1 2020 Variation / S1 2019 Chiffre d'affaires 196,7 M€ - 36,0 % Résultat opérationnel courant (ROC) - 17,7 M€ Marge opérationnelle courante - 9,0 % - 12,0 pts Free Cash Flow* 8,4 M€ - 2,8 M€ En % du chiffre d'affaires 4,3 % + 0,7 pt ROC et marge opérationnelle: Poids des amortissements (10,5 % du chiffre d'affaires), en partie compensé par l'effet des mesures d'ajustements des effectifs (- 1 239 équivalents temps plein au S1, soit une diminution de - 31 % de l'effectif de la division) et le plan de réduction des coûts fixes initié dès le début de la crise

A noter le redressement de l'activité au-dessus du point mort en fin du deuxième trimestre 2020

au-dessus du point mort en fin du deuxième trimestre 2020 Free Cash Flow* : nettement positif à 8,4 M€, reflétant les efforts d'ajustements immédiats des besoins en fonds de roulement et plus particulièrement des niveaux de stocks Free Cash Flow : capacité d'autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR Résultats semestriels 2020 24/07/2020 15 LISI AUTOMOTIVE Tableau de passage du résultat opérationnel courant Effet FOREX sur R.O.C Productivité Effet mix et prix industrielle nette net des produits de couverture + 5,6 M€ + 0,2 M€ + 1,4 M€ - 2,0 M€ R.O.C. S1 2019 9,2 M€ Effet périmètre (cession Saint-Florent-sur-Cher) R.O.C. S1 2020 - 17,7 M€ + 1,7 M€ - 0,7 M€ - 33,1 M€ Inflation, dont salaires, Impact Covid-19 Autres effets entretien, énergie (baisse des volumes) dont provisions Résultats semestriels 2020 24/07/2020 16 LISI MEDICAL Marché: Nombreuses opérations différées, du fait de la saturation des systèmes de santé, en particulier en réanimation Continuité de service assurée jusqu'à mi-avril, notamment pour les clients américains Manque de visibilité sur la reprise Baisse du marché de la chirurgie de reconstruction de l'ordre de - 17 % à - 19 % en 2020 Activité: Recul de moindre amplitude que dans les deux autres divisions (- 18,1 % par rapport à la même période de 2019) Continuité de service jusqu´à mi-avril, notamment pour les clients américains puis succession d'arrêts nets selon les clients Confirmation de l'impact positif sur la chirurgie mini-invasive de la montée en cadence des nouveaux produits en début de période, avant la contraction de la demande liée à la propagation de la Covid-19 aux Etats-Unis Chiffre d'affaires (M€) 72,6 -18,1 % 59,5 S1 2019 S1 2020 Variation trimestre n/ trimestre n-1 - 4,2 % 36,6 35,1 36,0 - 32,2 % 24,4 T1 2019 2020 T2 Résultats semestriels 2020 24/07/2020 17 LISI MEDICAL S1 2020 Variation / S1 2019 Chiffre d'affaires 59,5 M€ - 18,1 % Résultat opérationnel courant (ROC) - 0,7 M€ n.a. Marge opérationnelle courante - 1,2 % - 4,7 pts Free Cash Flow* 8,1 M€ + 11,8 M€ En % du chiffre d'affaires 13,6 % + 18,7 pts ROC et marge opérationnelle: Recul de la marge opérationnelle courante de 4,7 points par rapport à la même période de l'exercice précédent

Effet des mesures d'ajustements des coûts fixes initiées au deuxième trimestre attendus à partir du second semestre Free Cash Flow*: positif à + 8,1 M€, soit 13,6 % du chiffre d'affaires * Free Cash Flow : capacité d'autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR Résultats semestriels 2020 24/07/2020 18 LISI MEDICAL Tableau de passage du résultat opérationnel courant R.O.C. - 0,8 M€ S1 2019 Autres effets dont provisions 2,5 M€ - 0,8 M€ R.O.C. S1 2020 Effet mix & prix - 0,8 M€ + 0,7 M€ Impact sous activité (hors Covid-19) - 2,3 M€ Impact Covid-19 (baisse des volumes) Résultats semestriels 2020 24/07/2020 19 SOMMAIRE 1 1er semestre 2020 : ce qu'il faut retenir 2 Résultats par division 3 Résultats du Groupe 4 Perspectives et stratégie Résultats semestriels 2020 24/07/2020 20 Compte de résultats du 1er semestre 2020 Chiffre d'affaires Valeur Ajoutée Impôts et taxes Charges de personnel (y compris intérimaires) Exc. brut expl. courant (EBITDA) Amortissements Provisions Résultat op. courant (EBIT) Produits et charges op. non courants Résultat Opérationnel Charges financières nettes Impôts sur les bénéfices CVAE Résultat net Capacité d'Autofinancement 30/06/2020 30/06/2019 VARIATIONS M€ % CA M€ % CA N / N-1 636,7 886,2 -28,2% 350,5 55,0% 473,8 53,5% -26,0% -9,1 -1,4% -9,3 -1,1% -2,3% -256,5 -40,3% -334,3 -37,7% -23,3% 84,8 13,3% 130,2 14,7% -34,8% -58,8 -9,2% -59,4 -6,7% -0,9% -3,6 -0,6% 2,0 0,2% 22,5 3,5% 72,8 8,2% -69,1% -20,1 -3,2% -28,3 -3,2% -29,2% 2,4 0,4% 44,5 5,0% -94,6% 4,7 0,7% -3,8 -0,4% 0,2 0,0% -9,8 -1,1% -2,9 -0,5% -3,9 -0,4% -25,7% 4,7 0,7% 24,9 2,8% -81,1% 70,4 11,1% 107,6 12,1% -34,6% Résultats semestriels 2020 24/07/2020 21 Tableau de passage du résultat net Valorisation des dettes Autres effets et créances en devises (dont intérêts au cours de clôture minoritaires Termax) Résultat net S1/19 24,9 M€ Baisse des charges non Baisse de courantes l'IS et ID Résultat + 2,6 M€ net S1/20 + 11,0 M€ 4,7 M€ - 26,8 M€ + 8,4 M€ + 8,2 M€ - 20,0 M€ - 3,2 M€ - 0,4 M€ Baisse de la Baisse de la Baisse de la Baisse de la contribution de contribution de contribution de contribution LISI AUTOMOTIVE LISI AEROSPACE LISI MEDICAL de la Holding Résultats semestriels 2020 24/07/2020 22 Tableau des flux de trésorerie Investissements Hausse des stocks comptabilisés Acompte d'IS Rachat Cession Autres effets d'actions LISI Mohr & Friedrich Incidence Dividendes Taux de versés change Termax + 36,3 + 5,9 EFN 31/12/19 331,9 M€ 32,6 % des capitaux propres - 65,3 + 3,4 - 70,2 CAF Baisse des autres BFR liés à l'activité FCF 90,0 + 5,4 - 18,5 Dénouement rachat des minoritaires Termax EFN 30/06/19 + 5,1 + 2,3 + 0,5 + 1,0 EFN 30/06/20 237,7 M€ 23,2 % des capitaux propres Résultats semestriels 2020 24/07/2020 23 Structure financière renforcée ACTIF S1 2020 2019 PASSIF S1 2020 2019 Actifs Capitaux non courants 1 021,4 propres 1 151,0 1 123,8 1 025,6 Passif 115,8 non courants 114,8 Stocks 323,3 321,6 Dettes 560,4 486,2 financières Créances 221,4 291,3 Trésorerie 253,3 236,8 Autres dettes 290,5 294,8 Concours 4,7 8,3 bancaires 1 921,8 M€ 2 000,7 M€ 1 921,8 M€ 2 000,7 M€ * cession de créances 35,0 M€ 50,3 M€ Total capitaux employés 1 260 M€ 1 353 M€ ROCE moyen(avant IS) 8,0 % 11,5 % Résultats semestriels 2020 24/07/2020 24 Evolution des ratios de financement Covenants S1 2020 EFN 237,7 GEARING 23,2 % EFN / CAF 1,2 EFN / EBITDA 1,0 Rentabilité des capitaux S1 2020 ROCE (avant impôt) 8,0 % ROE 3,8 % 31/12/2019 331,9 32,6 % 1,5 1,2 31/12/2019 11,5 % 6,8 % Résultats semestriels 2020 24/07/2020 25 Les lignes de financement disponibles couvrent toutes les échéances jusqu'en 2030 Profil d'amortissement au 30/06/2020 € 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 • Le Groupe LISI a abaissé ses besoins de Millions - financements bancaires à un niveau bas -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,2 record (39 M€) -10 -12,8 -13,5 • Toutes les échéances d´emprunt ont été -20 -17,9 décalées dans un souci d´optimisation de la trésorerie -30 • Situation de la dette nette au 30 juin 2020 : -40 237,7 M€ -50 Bancaire -52,3 39,0 M€ -60 IFRS 16 -63,4 -62,1 -60,1 78,0 M€ Autres -70 organismes (BEI, BPI) Headroom au 30/06/2020 40,1 M€ • Trésorerie disponible Totale : 247 M€ USPP Dont Trésorerie disponible $ : 195 M$ • Lignes CT non utilisées : 60 M€ 80,6 M€ • Cessions de créances : 42 M€ TOTAL : 349 M€ Résultats semestriels 2020 24/07/2020 26 Couverture du risque de change Positions vendeuses EUR/USD 200 Données en M$ au 30/06/2020 180 1,1431 1,1372 1,1385 1,1385 30 1,1292 160 30 30 30 1,1054 4 140 38 47 1,0530 1,0530 120 100 110 29 130 80 60 108 40 74 20 0 33 20 - 7 2020 2021 2022 2023 Couverture Certaine Couverture Max Exposition non couverte Exposition Max Strike au mieux Strike au pire 1,2000 1,1500 1,1000 1,0500 1,0000 0,9500 0,9000 0,8500 0,8000 Résultats semestriels 2020 24/07/2020 27 SOMMAIRE 1 1er semestre 2020 : ce qu'il faut retenir 2 Résultats par division 3 Résultats du Groupe 4 Perspectives et stratégie Résultats semestriels 2020 24/07/2020 28 Perspectives au 23 juillet 2020 Par division Adaptation permanente du flux d´activité à la demande des clients tant que le marché ne sera pas reparti à la hausse Augmentation significative de la demande, à confirmer au second semestre. Grande vigilance sur les coûts de redémarrage Périodes de fermetures anticipées pour faire face au manque de visibilité sur la reprise qui devrait se faire sentir au quatrième trimestre 2020 Groupe Poursuite des investissements engagés (nouveaux produits, productivité) Priorité à la préservation du cash et des indicateurs de gestion : Accélération des mesures de réduction de coûts au S2 2020

Free Cash Flow toujours positif grâce à l'ajustement des BFR (stocks) Résultats semestriels 2020 24/07/2020 29 Préparer l´avenir avec un plan d'adaptation aux nouvelles données du marché : New Deal Reposition Resize Boost Workforce Fixed Footprint Performance Working Order Capital & costs intake Cash Très court terme (2020) Redémarrer Gestion de la trésorerie

Adaptation des effectifs et des coûts au niveaux requis

Utilisation des programmes de subvention disponibles (chômage partiel, Prêts Garantis par l´Etat, etc.) Court à moyen terme (2020- 2021) Redimensionner Revisiter et optimiser le dispositif industriel et l´organisation en fonction de la nouvelle donne du marché

Ajuster le programme d´investis- sements en conséquence

Améliorer la gestion du cash et du BFR Moyen à long terme (2021-2024) Repositionner • Renforcer le positionnement stratégique et la résistance aux risques • Evaluer les opportunités d´évolution de portefeuille (efforts commerciaux et techniques, cessions, acquisitions) Résultats semestriels 2020 24/07/2020 30 La solidité du bilan : un atout indispensable … Endettement financier net (M€) Gearing EFN/EBITDA 339 332 300 238 218 36,0% 33,4% 32,5% 25,2% 23,2% 2016 2017 2018 2019 S1 2020 pour saisir les opportunités de croissance à long terme en ligne avec les grands objectifs stratégiques du Groupe Résultats semestriels 2020 24/07/2020 31 Annexes Résultats semestriels 2020 24/07/2020 33 Chiffre d'affaires S1 2020 2020.06 2019.06 NP PC & $C M€ % M€ % LISI AERO FASTENERS EUROPE 171,7 27 181,3 20 -5,3% -6,7% LISI AERO FASTENERS USA 114,0 18 131,1 15 -13,0% -14,9% LIS AEROSPACE STRUCTURAL COMPONENT 110,9 17 211,1 24 -47,5% -39,3% LISI AEROSPACE 381,0 60 507,0 57 -24,9% -21,5% LISI MEDICAL 59,5 9 72,6 8 -18,1% -19,3% LISI AUTOMOTIVE 196,7 31 307,2 35 -36,0% -33,9% LISI 4,7 1 5,5 1 - - ELIMINATIONS -6,2 -1 -6,1 -1 - - CONSOLIDE LISI 636,7 100 886,2 100 -28,2% -25,7% FRANCE 192,7 30 310,2 35 -37,9% -32,1% EXPORT 444,0 70 576,0 65 -22,9% -22,4% Résultats semestriels 2020 24/07/2020 34 2020 Tendances Chiffre d'affaires trimestriel consolidé (M€) 445 441 431 420 416 424 412 386 398 Variation trimestre n/ trimestre n-1 6,1% 6,6% 4,5% 6,2% 2,8% 1,8% Croissance organique trimestre n/ trimestre n-1 5,7% 5,0% 1,0% 1,6% T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 -2,6% 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2018 2018 239 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 -0,4% -5,6% -10,6% -45,9% T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 -4,4% -1,0% -2,3% -7,9% -43,7% Résultats semestriels 2020 24/07/2020 35 LISI AEROSPACE 30/06/2020 30/06/2019 M€ % CA M€ % CA Chiffre d'affaires 381,0 507,0 Valeur Ajoutée 227,3 59,7% 287,4 56,7% Impôts et taxes -5,4 -1,4% -5,5 -1,1% Charges de personnel -146,9 -38,6% -190,9 -37,7% (y compris intérimaires) Exc. brut expl. courant (EBITDA) 75,0 19,7% 90,9 17,9% Amortissements -32,3 -8,5% -33,1 -6,5% Provisions -3,8 -1,0% 1,0 0,2% Résultat op. courant (EBIT) 38,8 10,2% 58,9 11,6% Produits et charges op. non courants -10,9 -2,9% -27,4 -5,4% Résultat Opérationnel 27,9 7,3% 31,5 6,2% VARIATIONS N / N-1 -24,9% -20,9% -2,1% -23,1% -17,6% -2,3% -34,0% -60,2% -11,3% Capacité d'Autofinancement 55,7 14,6% 66,6 13,1% -16,5% 36 Résultats semestriels 2020 24/07/2020 LISI AEROSPACE Chiffre d'affaires trimestriel (M€) 247 253 254 255 236 230 235 227 221 154 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 Variation trimestre n/ trimestre n-1 10,6% 6,1% 7,2%3,2% 1,9% -0,6% -10,9% -10,3% -15,1% -39,4% T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 Résultats semestriels 2020 24/07/2020 37 LISI AUTOMOTIVE 30/06/2020 30/06/2019 M€ % CA M€ % CA Chiffre d'affaires 196,7 307,2 Production 190,5 305,0 Valeur Ajoutée 82,2 41,8% 139,5 45,4% Impôts et taxes -2,9 -1,5% -3,1 -1,0% Charges de personnel -76,6 -38,9% -105,9 -34,5% (y compris intérimaires) Exc. brut expl. courant (EBITDA) 2,7 1,4% 30,5 9,9% Amortissements -20,7 -10,5% -20,7 -6,7% Provisions 0,3 0,2% -0,6 -0,2% Résultat op. courant (EBIT) -17,7 -9,0% 9,2 3,0% Produits et charges op. non courants -8,1 -4,1% -1,0 -0,3% Résultat Opérationnel -25,7 -13,1% 8,2 2,7% Capacité d'Autofinancement -0,4 -0,2% 25,5 8,3% VARIATIONS N / N-1 -36,0% -37,5% -41,1% -7,6% -27,7% -91,2% -0,2% Résultats semestriels 2020 24/07/2020 38 LISI AUTOMOTIVE Chiffre d'affaires trimestriel (M€) 154 152 156 151 144 141 140 136 131 60 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 Variation trimestre n/ trimestre n-1 23,0% 19,4% 12,8% 1,4% 7,7% 4,9% -0,6%-3,1% -12,6% -60,1% T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 Résultats semestriels 2020 24/07/2020 39 LISI MEDICAL 30/06/2020 30/06/2019 M€ % CA M€ % CA Chiffre d'affaires 59,5 72,6 Valeur Ajoutée 36,6 61,4% 44,6 61,4% Impôts et taxes -0,7 -1,2% -0,7 -0,9% Charges de personnel (y compris intérimaires) -30,9 -52,0% -35,8 -49,3% Exc. brut expl. courant (EBITDA) 4,9 8,2% 8,2 11,2% Amortissements -5,6 -9,3% -5,3 -7,2% Provisions -0,1 -0,1% -0,4 -0,5% Résultat op. courant (EBIT) -0,7 -1,2% 2,5 3,5% Produits et charges op. non courants -1,1 -1,8% 0,0 0,0% Résultat Opérationnel -1,8 -3,0% 2,5 3,5% Capacité d'Autofinancement 3,9 6,6% 6,7 9,3% VARIATIONS N / N-1 -18,1%-18,1% 11,1% -13,6% -39,9% 5,7% -78,2% -41,5% Résultats semestriels 2020 24/07/2020 40 LISI MEDICAL Chiffre d'affaires trimestriel (M€) 37 36 36 37 34 34 35 33 30 24 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 Variation trimestre n/ trimestre n-1 21,2% 13,6% 9,3% 6,7% 7,1% 1,5% -5,5% -4,2% -20,3% -32,2% T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 Résultats semestriels 2020 24/07/2020 41 Effectifs par secteur d'activité LISI AEROSPACE LISI AUTOMOTIVE LISI MEDICAL AUTRES ACTIVITES TOTAL INTERIMAIRES Inscrits Fin de Période 30/06/20 30/06/19 31/12/19 6 165 6 558 6 590 3 348 3 794 3 634 868 964 919 35 26 28 10 416 11 342 11 171 151 719 621 Équivalents TPMP* 30/06/20 30/06/19 31/12/19 5 665 7 869 7 524 2 775 4 014 3 954 808 1 016 983 26 26 25 9 274 12 925 12 845 449 821 771 * Intérimaires compris Résultats semestriels 2020 24/07/2020 42 Performance boursière 2020 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 CACMID 60 : - 17,4 % CAC 40 : - 17,9 % 60,0 LISI : - 43,4 % 50,0 40,0 Résultats semestriels 2020 24/07/2020 43 Actionnariat 32,1% CID Autodétenues FFP Invest 54,8% VMC 5,8% Flottant (y compris l'épargne salariale pour 1,4 %) 5,1% 2,2% http://www.lisi-group.com Nombre d'actions au 30/06/2020 : 54 114 317 Résultats semestriels 2020 24/07/2020 44 La Sté LISI SA a publié ce contenu, le 24 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le24 juillet 2020 13:40:19 UTC. Document originalhttps://www.lisi-group.com/telechargement/fr/2020/presentation-resultats-S1-2020-analystes.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/6C460C6AA43C6A42304AEEF2F8B10F75E4F72FB4 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur LISI S.A. 15:41 LISI S A : RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2020 Présentation du 24 juillet 2020 PU 09:58 LISI : bien orienté après les résultats semestriels AO 09:51 BOURSE DE PARIS : Paris repasse sous les 5.000 points AW 09:02 Les Etats-Unis à court d'idées ? 08:26 EN DIRECT DES MARCHES : Thales, Dassault Aviation, Gecina, Worldline, Intel, .. 23/07 LISI S A : Résultats semestriels 2020 PU 01/07 LISI : devient propriétaire de la totalité des titres de la société américaine T.. AO 30/06 LISI S A : Rémunérations mandataires sociaux et autres administrateurs - résulta.. PU 29/06 LISI : plus forte hausse du SRD à la clôture du lundi 29 juin 2020 AO 26/06 LISI : Procès-verbal de l'AGM du 22/06/2020 PU Recommandations des analystes sur LISI S.A. 22/06 LISI : Oddo BHF remonte sa cible CF 2019 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Carrefour, Ingenico, Peugeot, Worldline, Rémy Cointre.. 2019 LISI : Portzamparc passe à l'achat CF

Données financières EUR USD CA 2020 1 365 M 1 582 M - Résultat net 2020 24,7 M 28,7 M - Dette nette 2020 253 M 293 M - PER 2020 38,9x Rendement 2020 0,79% Capitalisation 964 M 1 116 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 0,89x Nbr Employés 11 171 Flottant 31,1% Graphique LISI S.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LISI S.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 23,50 € Dernier Cours de Cloture 18,10 € Ecart / Objectif Haut 87,8% Ecart / Objectif Moyen 29,8% Ecart / Objectif Bas -6,08% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Emmanuel Viellard Chief Executive Officer & Director Gilles Kohler Non-Executive Chairman Christian Peugeot Director Jean-Philippe Kohler Director & Deputy Chief Executive Officer Patrick Daher Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LISI S.A. -39.77% 1 116 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 1.21% 108 356 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION -27.96% 95 208 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION -8.99% 52 188 GENERAL DYNAMICS CORPORATION -14.37% 43 220 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. -12.74% 37 274