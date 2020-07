LISI : devient propriétaire de la totalité des titres de la société américaine Termax

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Lisi a annoncé mardi soir la conclusion d’un accord portant sur l’acquisition du solde de 49 % du capital de la société américaine Termax LLC. Cette opération, initialement prévue au premier trimestre 2021, permettra à l’équipementier pour l'aéronautique, l'automobile et le médical de détenir par l’intermédiaire de sa filiale américaine Lisi Holding North America 100 % des titres de Termax." Avec Termax, Lisi Automotive a durablement renforcé sa position mondiale dans les solutions de fixations clippées. Les synergies commerciales et industrielles entre notre Business Group Solutions Clippées et Termax vont se poursuivre ", a déclaré François Liotard, Directeur Général de Lisi Automotive." Elles permettent d'offrir à une base élargie de clients les meilleures capacités de développement et de production tant dans des solutions innovantes d'allègement, d'électrification que dans le domaine de l'équipement des véhicules autonomes ", a poursuivi le dirigeant.Effective le 30 juin 2020, la transaction n'aura pas d'impact matériel sur les comptes du groupe Lisi qui consolide dans ses comptes la société Termax et la totalité de la dette correspondante depuis le 1er novembre 2017.