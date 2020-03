LivaNova : Le système de thérapie VNS développé par LivaNova, Symmetry, obtient le marquage CE pour la dépression résistante au traitement

Deux patients britanniques ont reçu un dispositif implantable de thérapie VNS grâce à une nouvelle voie

LivaNova PLC (NASDAQ : LIVN), une société leader dans le domaine des technologies médicales et de l’innovation, a annoncé aujourd’hui que son Système VNS Therapy de traitement par stimulation du nerf vague (Vagus Nerve Stimulation Therapy®), Symmetry™, venait d’obtenir l’approbation du marquage CE pour la dépression résistante au traitement (DRT). Deux patients au Royaume-Uni ont reçu un implant au Musgrove Park Hospital de Taunton, Angleterre, ce qui en fait les premiers patients à recevoir des appareils Symmetry en dehors des États-Unis. La capacité de traiter ces patients avec Symmetry est le résultat d’un effort de collaboration visant à développer une thérapie VNS pour le traitement de la dépression entre le Somerset Partnership National Health Service (NHS) Foundation Trust, le Taunton and Somerset NHS Foundation Trust et LivaNova.

« Quand on connaît le nombre de personnes atteintes de dépression au Royaume-Uni et quand on sait qu’un grand nombre d’entre elles souffrent des symptômes malgré les traitements traditionnels, c’est avec un grand plaisir que nous avons développé une voie de traitement qui peut être reproduite dans tout le pays, permettant à davantage de patients atteints de dépression résistante au traitement d’accéder à la thérapie VNS et à Symmetry », a déclaré le Dr Andreas Papadopoulos, directeur clinique du Somerset Partnership NHS Foundation Trust, qui a agi en qualité de psychiatre référent. « En travaillant avec les services de chirurgie ORL (oto-rhino-laryngologie), nous avons été capables de réaliser une implantation rapide et experte des appareils Symmetry sur les deux patients. »

Désormais disponible en Europe, Symmetry est un petit appareil implantable qui stimule le nerf vague pour améliorer les symptômes de la dépression et la qualité de vie. Symmetry envoie des impulsions électriques douces au nerf vague, lequel est connecté aux zones du cerveau qui contrôlent l’humeur. Alors que les modèles précédents de thérapie VNS avaient reçu le marquage CE pour le traitement de la dépression, Symmetry est spécifiquement conçu pour le traitement de la dépression et est le plus récent système de thérapie VNS. Symmetry a également reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en septembre 2019.

« En tant que chirurgien, il est vraiment gratifiant de pouvoir aider les patients à accéder à de nouveaux traitements comme Symmetry, étant donné les avantages que le système apporte à leur vie quotidienne », a déclaré Dr Edward Chisholm, chirurgien ORL qui a dirigé la chirurgie implantaire.

Le trouble dépressif majeur (TDM) est l’une des principales causes d’invalidité, de morbidité et de mortalité dans le monde.1 En fait, pour jusqu’à un patient sur trois, il arrive que les médicaments à eux seuls ne suffisent pas, ce qui amène ces patients à lutter quotidiennement contre des sentiments persistants de tristesse, de désespoir, des pensées de mort ou de suicide et une mauvaise santé générale.2

« Pour les nombreux patients à travers le monde entier souffrant de dépression difficile à traiter, la thérapie VNS peut transformer leur vie en les soulageant des symptômes avec lesquels ils luttent chaque jour », a déclaré Damien McDonald, président-directeur général de LivaNova. « Nous apprécions vraiment le dévouement et l’engagement qu’il a fallu aux équipes du NHS pour développer une voie permettant d’effectuer la liaison entre services de chirurgie ORL et santé mentale et pour donner à davantage de patients souffrant de dépression résistante au traitement l’accès à cette thérapie innovante. »

À propos de la thérapie VNS contre la dépression

Le système de thérapie VNS, Symmetry™ est indiqué aux États-Unis pour le traitement d’appoint à long terme de la dépression chronique ou récurrente chez les patients de 18 ans ou plus qui sont en proie à un épisode dépressif majeur et qui n’ont pas obtenu de réponse appropriée à au moins quatre traitements antidépresseurs adéquats. Symmetry est indiqué en dehors des États-Unis pour le traitement d’appoint à long terme de la dépression chronique ou récurrente chez les patients en proie à un épisode dépressif majeur résistant au traitement ou intolérant au traitement. Les effets secondaires fréquemment rapportés sont l’enrouement, l’essoufflement, le mal de gorge et la toux. Les effets secondaires se produisent généralement au cours de la stimulation et sont moins perceptibles au fil du temps. Des informations sur la sécurité sont disponibles sur www.symmetryvns.com/resources.html.

À propos de LivaNova

LivaNova PLC est une société mondiale de technologie médicale et d’innovation fondée sur près de cinq décennies d’expérience et un engagement incessant envers l’apport d’espoir aux patients et à leurs familles, et ce grâce à des technologies médicales innovantes et des améliorations qui changent la vie, que ce soit au niveau de la tête ou du cœur. Basée à Londres, LivaNova emploie environ 4 000 personnes et est présente dans plus de 100 pays dans l’intérêt des patients, des professionnels de la santé et des systèmes de santé à travers le monde. LivaNova est spécialisée dans deux activités : Chirurgie cardiaque et Neuromodulation, avec des sièges d’exploitation à Mirandola (Italie) et à Houston (États-Unis), respectivement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.livanova.com.

Déclaration de règle refuge

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » concernant nos buts, convictions, attentes, stratégies, objectifs, plans et hypothèses sous-jacentes et autres déclarations n’étant pas nécessairement basées sur des faits historiques. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant la thérapie VNS et notre approche pour traiter la dépression résistante au traitement. Les résultats réels pourraient s’avérer sensiblement différents de ceux exprimés dans nos déclarations prévisionnelles en raison de divers facteurs, y compris les facteurs énoncés au point 1A de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, tel que complété par tout facteur de risque contenu dans nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et nos rapports actuels sur formulaire 8-K. Nous ne nous engageons nullement à mettre à jour les informations contenues dans le présent communiqué de presse pour refléter des événements ou circonstances ultérieurs.

Références

1 The economic burden of treatment-resistant depression. Olchanski N, McInnis Myers M, et al. Clin Ther. Avr. 2013 ; 35(4):512-22. 2 STARD: Rush AJ, Trivedi MH, Wisniewski SR, et al. Acute and longer-term outcomes in depressed outpatients requiring one or several treatment steps: a STAR*D report. Am J Psychiatry. 2006 ; 163(11):1905–1917

