LivaNova : célèbre 25 ans de traitement par stimulation du nerf vague

Le système thérapeutique révolutionnaire a déjà permis de traiter plus de 120 000 patients à travers le monde

LivaNova PLC (NASDAQ : LIVN), une société leader du marché dans le domaine des technologies médicales, célèbre le 25e anniversaire de son système VNS Therapy de traitement par stimulation du nerf vague (Vagus Nerve Stimulation Therapy®). Ce traitement sûr, efficace et cliniquement prouvé est utilisé pour le traitement de l’épilepsie pharmacorésistante (EPR), de la dépression résistante au traitement (DRT) ainsi que pour l’administration d’un traitement de régulation autonome de l’insuffisance cardiaque.

« Le fait de célébrer les 25 ans de VNS Therapy constitue une étape cruciale non seulement pour notre société, mais également pour chaque patient que VNS Therapy aide chaque jour », a déclaré Damien McDonald, président-directeur général de LivaNova. « C’est un moment important qui met en lumière les années de travail novateur qui ont été consacrées à ce système thérapeutique tout en permettant de célébrer les nombreuses vies qu’il a transformées. »

Le système VNS Therapy a été approuvé pour la première fois en 1994 et il est indiqué comme traitement d’appoint dans la réduction de la fréquence des crises convulsives réfractaires aux traitements de ces crises convulsives. Depuis lors, il est devenu le principal dispositif implantable pour l’EPR, traitant plus de 120 000 patients, dont plus de 30 000 enfants dans le monde.

« Aux pires moments, il m’est arrivé d’avoir plus de 20 crises convulsives en une journée et j’ai été transporté par avion dans un hôpital d’une autre ville. J’ai subi plusieurs chirurgies du cerveau et, après la quatrième opération, j’en étais arrivé à me poser des questions telles que : À quoi cela me sert-il de vivre ? », explique Casey, un patient souffrant d’épilepsie. « VNS Therapy m’a permis de mieux contrôler mes crises convulsives, et j’ai le sentiment que la vie m’offre une seconde chance. »

En plus d’aider à prévenir, arrêter ou réduire les crises convulsives, le système de VNS Therapy de LivaNova est approuvé par la FDA et a reçu le marquage CE pour le traitement de la DRT, en plus d’avoir reçu le marquage CE pour le traitement de l’insuffisance cardiaque. À l’heure actuelle, LivaNova mène et développe des essais cliniques pour faire progresser le traitement des patients dans ces domaines où les besoins restent insatisfaits.

« Bien que nous soyons extrêmement fiers des 25 années de succès dont ont bénéficié les patients et leurs médecins avec le système VNS Therapy contre l’épilepsie pharmacorésistante, il existe encore un potentiel considérable pour l’application de cette technologie », a déclaré Edward Andrle, directeur général de la franchise commerciale dédiée à la Neuromodulation de LivaNova. « Nous travaillons activement pour générer des preuves cliniques démontrant que VNS Therapy est sûr et efficace pour les patients atteints de DRT et d’insuffisance cardiaque. Nous sommes convaincus que VNS Therapy peut aider à améliorer la qualité de vie de millions de patients atteints de ces maladies. »

Pour plus d’informations sur le système VNS Therapy de LivaNova, visitez le site Web de LivaNova.

Informations importantes concernant la sécurité

À propos de VNS Therapy® pour l’épilepsie

La sécurité et l’efficacité de VNS Therapy ont été cliniquement prouvées pour le traitement de l’épilepsie pharmacorésistante chez l’adulte et l’enfant de quatre ans et plus. Le système VNS Therapy est conçu pour éviter les crises avant qu’elles ne surviennent et pour les stopper lorsqu’elles se produisent. Il s’agit d’une approche de traitement unique qui a été développée pour les personnes souffrant d’épilepsie pharmacorésistante — une maladie affectant une personne épileptique sur trois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur VNSTherapy.com.

UTILISATION PRÉVUE / INDICATIONS - ÉTATS-UNIS

Épilepsie - Le système VNS Therapy est indiqué comme traitement d’appoint pour réduire la fréquence des crises convulsives chez les patients à partir de 4 ans souffrant de crises partielles réfractaires aux médicaments antiépileptiques.

Les effets indésirables fréquemment rapportés sont l’enrouement, l’essoufflement, le mal de gorge et la toux. Les effets secondaires se produisent généralement au cours de la stimulation et diminuent avec le temps.

Consultez les informations de sécurité à l’adresse VNSTherapy.com/safety.

À propos de LivaNova

LivaNova PLC est une société mondiale de technologie médicale fondée sur cinq décennies d’expérience et un engagement inlassable envers l’amélioration de la vie de patients du monde entier. Les technologies avancées de LivaNova et ses traitements révolutionnaires fournissent des solutions significatives dont bénéficient les patients, les professionnels de la santé et les systèmes de soins de santé. Basée à Londres, LivaNova est présente dans plus de 100 pays à travers le monde. La Société emploie actuellement environ 4 000 employés dans le monde. LivaNova est spécialisée dans deux activités : Chirurgie cardiaque et Neuromodulation, avec des sièges d’exploitation à Mirandola (Italie), et Houston (États-Unis), respectivement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.livanova.com.

Déclaration de règle refuge

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la Section 27A de la loi américaine Securities Act de 1933, telle qu’amendée, et de la Section 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. Les déclarations prévisionnelles ne constituent pas des faits historiques, mais se fondent sur certaines hypothèses de la direction et décrivent les stratégies, attentes et projets futurs de LivaNova. Les déclarations prévisionnelles peuvent généralement être identifiées par l’utilisation d’une terminologie prévisionnelle, incluant, entre autres, des termes, tels que « pourra », « pourrait », « rechercher », « indication », « prédire », « potentiel », « probablement », « croire », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », « avoir l’intention de », « pronostiquer », l’emploi du futur et du conditionnel, ou des variations de ces termes et d’expressions similaires, ou le négatif de ces termes ou d’expressions similaires. Les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué sont basées sur les informations dont dispose actuellement LivaNova et sur des hypothèses que LivaNova estime raisonnables, bien qu’elles soient intrinsèquement incertaines. Par conséquent, les résultats, performances ou succès réels de LivaNova peuvent s’avérer sensiblement différents de ceux exprimés ou impliqués par ces déclarations prévisionnelles, qui ne constituent nullement une garantie de performance ou de mesures futures susceptibles d’être prises par LivaNova et qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs échappant dans certains cas au contrôle de LivaNova. Le lecteur doit considérer avec soin les risques et incertitudes affectant les activités de LivaNova, y compris ceux décrits à la section « Facteurs de risque » des rapports annuels sur Formulaire 10-K, des rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q, des rapports actuels sur Formulaire 8-K de LivaNova, ainsi que d’autres documents déposés, de temps à autre, auprès de la Securities and Exchange Commission américaine par LivaNova.

Toutes les informations contenues dans le présent communiqué sont valables à la date de leur publication. LivaNova décline toute obligation ou responsabilité concernant la mise à jour publique des déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué pour refléter des résultats réels, de nouvelles informations ou des événements futurs, des modifications d’hypothèses ou des changements d’autres facteurs affectant les déclarations prévisionnelles, à moins que la loi en vigueur ne l’exige. Si nous mettons à jour une ou plusieurs déclarations prévisionnelles, cela ne permet aucunement de conclure que nous effectuerons des mises à jour supplémentaires concernant les déclarations prévisionnelles en question ou d’autres déclarations prévisionnelles. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles, qui ne valent qu’à la date du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190712005313/fr/