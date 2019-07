LivaNova : lutte contre l'ischémie des jambes avec une canule bidirectionnelle révolutionnaire

Dotée du marquage CE, Bi-Flow est la seule canule conçue pour prévenir l'ischémie des jambes lors d'interventions cardiaques nécessitant une canulation de l'artère fémorale

LivaNova PLC (NASDAQ : LIVN), société leader dans le secteur des technologies médicales, a lancé aujourd'hui sa canule fémorale artérielle innovante, Bi-Flow, conçue pour prévenir l'ischémie d'un membre au cours d'une chirurgie cardiaque.

Dotée du marquage CE, Bi-Flow de LivaNova est la seule canule conçue pour prévenir l'ischémie des jambes lors d'interventions cardiaques nécessitant une canulation de l'artère fémorale. Dans le cadre d’une étude clinique, la canule Bi-Flow a été facilement insérée et retirée sans complications, et il a été prouvé que le dispositif permet de réaliser simultanément une perfusion systémique et distale du membre de manière sûre et reproductible.1

L'ischémie des jambes est causée par un écoulement sanguin compromis dans le membre inférieur et peut toucher jusqu'à 11 % des patients subissant une chirurgie cardiaque complexe.2 Les conséquences peuvent inclure une mortalité plus élevée, une morbidité plus élevée et des séjours plus longs à l'hôpital.3

La première procédure utilisant une canule Bi-Flow a été réalisée en Europe par Patrick Perier MD, FACS, au Centre cardiovasculaire de Bad Neustadt, en Allemagne. « Je crois vraiment que Bi-Flow peut devenir le nouveau standard de soins pour prévenir l’ischémie des membres et ses effets dévastateurs dans les cas complexes nécessitant une canulation fémorale », a déclaré le Dr. Perier. « Là où d'autres approches agissent comme de simples solutions de contournement, Bi-Flow assure la perfusion de la jambe et, grâce à ses caractéristiques uniques, nous permet de protéger la jambe d'une manière sûre, facile et reproductible, améliorant ainsi les résultats thérapeutiques. »

La conception innovante, brevetée et primée de la canule bidirectionnelle incorpore un canal de perfusion unique pour l'épaule et l'aval qui permet une circulation sanguine continue et fiable dans l'artère fémorale. Dans le même temps, une conception à bout ouvert assure une perfusion systémique adéquate pour tout le corps.

« L'ischémie des membres est un effet secondaire potentiel souvent sous-estimé de la canulation de l'artère fémorale, et cela peut avoir des conséquences dramatiques », a déclaré Alistair Simpson, directeur général de la chirurgie cardiaque chez LivaNova. « Nous sommes fiers de lancer cette canule innovante qui offre un moyen sûr et simple de prévenir les complications pour nos patients, en particulier lors de procédures de chirurgie cardiaque mini-invasives, les réinterventions, et d’autres chirurgies cardiaques complexes. »

La canule Bi-Flow est désormais disponible en taille unique (19 fr) en Europe, au Canada et dans d’autres pays sélectionnés. Elle est actuellement en notification de pré-commercialisation aux États-Unis. La gamme sera élargie l’année prochaine avec davantage de tailles et une version validée pour un système d'assistance respiratoire extracorporelle afin de prendre en charge des procédures à long terme.

Pour plus d'informations sur la canule bidirectionnelle Bi-Flow, visitez le site www.bi-flow.livanova.com.

Informations importantes concernant la sécurité

Pour usage professionnel. Veuillez contacter LivaNova via le site Web de la société pour recevoir des instructions contenant les informations de prescription complètes, y compris les indications, les contre-indications, les avertissements, les précautions d'emploi et les effets indésirables. Non approuvé dans toutes les zones géographiques. Consultez votre étiquetage.

À propos de LivaNova

LivaNova PLC est une société mondiale de technologie médicale fondée sur cinq décennies d’expérience et un engagement inlassable envers l’amélioration de la vie de patients du monde entier. Les technologies avancées de LivaNova et ses traitements révolutionnaires fournissent des solutions significatives dont bénéficient les patients, les professionnels de la santé et les systèmes de soins de santé. Basée à Londres, LivaNova est présente dans plus de 100 pays à travers le monde. La Société emploie actuellement environ 4 000 employés dans le monde. LivaNova est spécialisée dans deux activités : Chirurgie cardiaque et Neuromodulation, avec des sièges d’exploitation à Mirandola (Italie), et Houston (États-Unis), respectivement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.livanova.com.

Déclaration de règle refuge

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la Section 27A de la loi américaine Securities Act de 1933, telle qu’amendée, et de la Section 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. Les déclarations prévisionnelles ne constituent pas des faits historiques, mais se fondent sur certaines hypothèses de la direction et décrivent les stratégies, attentes et projets futurs de LivaNova. Les déclarations prévisionnelles peuvent généralement être identifiées par l’utilisation d’une terminologie prévisionnelle, incluant, entre autres, des termes, tels que « pourra », « pourrait », « rechercher », « indication », « prédire », « potentiel », « probablement », « croire », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », « avoir l’intention de », « pronostiquer », l’emploi du futur et du conditionnel, ou des variations de ces termes et d’expressions similaires, ou le négatif de ces termes ou d’expressions similaires. Les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué sont basées sur les informations dont dispose actuellement LivaNova et sur des hypothèses que LivaNova estime raisonnables, bien qu’elles soient intrinsèquement incertaines. Par conséquent, les résultats, performances ou succès réels de LivaNova peuvent s’avérer sensiblement différents de ceux exprimés ou impliqués par ces déclarations prévisionnelles, qui ne constituent nullement une garantie de performance ou de mesures futures susceptibles d’être prises par LivaNova et qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs échappant dans certains cas au contrôle de LivaNova. Le lecteur doit considérer avec soin les risques et incertitudes affectant les activités de LivaNova, y compris ceux décrits à la section « Facteurs de risque » des rapports annuels sur Formulaire 10-K, des rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q, des rapports actuels sur Formulaire 8-K de LivaNova, ainsi que d’autres documents déposés, de temps à autre, auprès de la Securities and Exchange Commission américaine par LivaNova.

Toutes les informations contenues dans le présent communiqué sont valables à la date de leur publication. LivaNova décline toute obligation ou responsabilité concernant la mise à jour publique des déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué pour refléter des résultats réels, de nouvelles informations ou des événements futurs, des modifications d’hypothèses ou des changements d’autres facteurs affectant les déclarations prévisionnelles, à moins que la loi en vigueur ne l’exige. Si nous mettons à jour une ou plusieurs déclarations prévisionnelles, cela ne permet aucunement de conclure que nous effectuerons des mises à jour supplémentaires concernant les déclarations prévisionnelles en question ou d’autres déclarations prévisionnelles. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles, qui ne valent qu’à la date du présent communiqué.

