LivaNova : reçoit l'approbation des centres de services Medicare et Medicaid aux États-Unis pour l'étude clinique RECOVER

Étude visant à évaluer la thérapie VNS contre la dépression réfractaire au traitement conformément à la détermination de prise en charge nationale (National Coverage Determination, NCD) de l’Agence dans le cadre de sa prise en charge moyennant le développement de données probantes (Coverage with Evidence Development, CED)

LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), une société de technologie et d’innovation médicales de premier plan, a annoncé que les Centres de services Medicare et Medicaid (CMS) des États-Unis ont accepté le protocole LivaNova d'« une étude prospective, multi-centrique, randomisée contrôlée, en aveugle visant à démontrer l'innocuité et l'efficacité du système VNS Therapy® en traitement adjuvant par rapport à un contrôle de la stimulation chez des patients dépressifs réfractaires au traitement » (RECOVER). En février, les CMS ont modifié leur détermination NCD, qui passe d'une non-prise en charge à une prise en charge CED en vertu desquelles les CMS couvriront le traitement de stimulation du nerf vague (Vagus Nerve Stimulation, VNS) de LivaNova pour les bénéficiaires de Medicare recrutés dans l'étude approuvée. En dehors de l'étude, les CMS couvrent également le remplacement des dispositifs des patients munis d'un dispositif de thérapie VNS contre la dépression réfractaire au traitement (Treatment-Resistant Depression, TRD).

« Puisque le protocole de l'étude RECOVER est maintenant finalisé, nous sommes prêts à activer les centres qui recruteront les patients de cette étude importante. À travers cette étude, les personnes souffrant d'une dépression difficile à traiter auront accès à une option de traitement susceptible de changer la vie des patients » a déclaré Damien McDonald, président-directeur général de LivaNova. « Nous avons collaboré avec les CMS et les meilleurs spécialistes en psychiatrie pour développer le protocole de l'étude conformément à la détermination NCD de l'Agence. Comme la dépression est la principale cause d'invalidité aux États-Unis, la prise en charge de Medicare est vitale pour ces patients. »

RECOVER est une étude en double aveugle, randomisée, contrôlée contre placebo avec une période de suivi d'au moins un an. La certification CED offre également la possibilité de prolonger l'étude en une étude prospective longitudinale. Le recrutement devrait débuter fin 2019 et inclure jusqu'à 500 patients unipolaires et jusqu'à 500 patients bipolaires dans 100 centres au total aux États-Unis.

« Lors des études antérieures, nous avons constaté l'extrême efficacité de la thérapie VNS contre la dépression réfractaire au traitement et la sensible amélioration des taux de réponse et de rémission qu'elle procure quand elle est utilisée en traitement adjuvant », a ajouté le Dr Charles R. Conway, directeur du Centre de développement de la recherche (Center for Advancement of Research) de l'Université de Washington dans les troubles de l'humeur et de la dépression réfractaire au traitement, qui sera l'investigateur principal de l'étude RECOVER. « Je suis impatient de faciliter la réalisation de cette étude pour en savoir plus sur l'efficacité de la thérapie VNS contre la dépression réfractaire au traitement, et pouvoir aider davantage de patients qui manquent cruellement d'un meilleur traitement. Si le recrutement et l'étude elle-même prendront du temps, nous avons déjà suscité un élan positif qui aura un impact considérable. »

D'autres informations sur le protocole seront disponibles sur ClinicalTrials.gov.

