Livongo Health, Inc. : Les résultats préliminaires dépassent les attentes

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La société de santé numérique grand public a annoncé aujourd'hui des résultats préliminaires en hausse pour le deuxième trimestre. Livongo s'attend en effet à ce que les revenus pour le deuxième trimestre 2020 soient de l'ordre de 86 à 87 millions de dollars, contre 73 - 75 millions de dollars précédemment. La mise à jour des perspectives de revenus comprend environ 2 à 3 millions de dollars d'éléments que la direction considère comme non récurrents ou de nature ponctuelle. Ce résultat financier pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020 est préliminaire et est susceptible d'être modifié. La direction de Livongo tiendra une conférence téléphonique le jeudi 6 août 2020 à 16h30 (heure locale) pour discuter des résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2020 et des orientations futures. L'action Livongo était en hausse de 10,33% à 85.65 $ en préouverture.

Données financières USD EUR CA 2020 301 M - 266 M Résultat net 2020 -49,1 M - -43,5 M Tréso. nette 2020 357 M - 316 M PER 2020 -180x Rendement 2020 - Capitalisation 7 594 M 7 594 M 6 726 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 24,1x Nbr Employés 671 Flottant 57,3% Graphique LIVONGO HEALTH, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LIVONGO HEALTH, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 68,71 $ Dernier Cours de Cloture 77,63 $ Ecart / Objectif Haut 22,4% Ecart / Objectif Moyen -11,5% Ecart / Objectif Bas -31,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Zane M. Burke Chief Executive Officer & Director Jennifer Schneider President Glen E. Tullman Executive Chairman Karl Greiter Senior Vice President-Operations Lee A. Shapiro Chief Financial Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LIVONGO HEALTH, INC. 209.78% 7 594 MEDTRONIC PLC -17.84% 125 022 BAXTER INTERNATIONAL INC. 5.37% 44 834 DEXCOM, INC. 93.46% 39 079 HOYA CORPORATION 1.82% 37 097 TERUMO CORPORATION 5.23% 28 612