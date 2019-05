Lleida Networks : Invest Securities initie la couverture

28/05/2019 | 10:17

Invest Securities initie la couverture du titre à l'achat avec un Objectif de Cours de 1,27E.



La valeur est cotée à la fois à Madrid et à Paris. ' Lleida est une petite société espagnole (15mE de capitalisation) en forte croissance, qui s'est positionnée avec succès sur le marché de la signature électronique et des communications certifiées (25% du CA), multipliant son CA par 3,7x entre 2014 et 2018 sur cette activité, tout en poursuivant le développement de ses activités dans les télécoms (75% du CA) ' explique Invest Securities.



' Déjà rentable et génératrice de FCF, Lleida dispose à la fois de possibilités de croissance importantes et de leviers significatifs sur sa rentabilité et sa génération de cash '.



