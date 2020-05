LleidaNetworks Serveis Telemàtics S A : Lleida.net signe un accord avec la société postale de Zambie et sera son fournisseur de SMS Certifié et de Courrier Électronique Certifié 0 18/05/2020 | 08:36 Envoyer par e-mail :

Madrid, 11 mai. - La société de services technologiques Lleida.net (BME: LLN; EPA: ALLLN) a signé, à travers ses canaux locaux, un accord avec ZamPost, le service postal public zambien, pour devenir son fournisseur de SMS Certifié et de Courrier Électronique Certifié.

ZamPost, la société postale de Zambie, est 100% publique et dessert une population de 17,4 millions d'habitants.

Basée dans la ville de Ndola, elle est le leader national des services postaux et colis. Elle offre également à ses citoyens des services tels que le paiement des salaires, les transferts d'argent via Western Union ou Moneygram, les importations de véhicules, les services touristiques et la gestion des impôts et des assurances.

Désormais, la société proposera également à ses clients le service de SMS Certifié et de Courrier Électronique Certifié.

Cet accord est le quatrième concernant les services postaux nationaux qui offrent à leurs clients la technologie développée et brevetée par Lleida.net.

L'accord a été signé a travers les canaux locaux de l'entreprise dans la région.

En Afrique, la société espagnole cotée en bourse est un fournisseur de services postaux en Afrique du Sud et au Botswana, tandis qu'en Amérique latine, elle a comme client 4-72, la société postale colombienne.

« Le fait que les administrations publiques dans le continent africain misent sur notre technologie brevetée est un signe que notre politique de recherche et développement sert non seulement à donner de la valeur à nos actionnaires, mais que permet également aux pays émergents de mettre des services innovateurs à la disposition de leurs citoyens dont ils peuvent bénéficier au quotidien », a expliqué Sisco Sapena, PDG et fondateur de Lleida.net.

Lleida.net a atterri en Afrique en 2014 avec l'ouverture de deux bureaux au Cap et à Johannesburg, puis a commencé à mettre en œuvre des services dans d'autres pays africains, tels que le Botswana, le Kenya ou le Ghana.

La société détient plus de 150 brevets de certification électronique dans différentes régions du monde, y compris en Afrique du Sud.

70 pays reconnaissent la validité de ses services de notification électronique certifiés.

Lleida.net est cotée en double sur le marché alternatif boursier de Madrid (MAB) et sur le segment Growth de Euronext, où elle est l'une des sociétés qui s'est revalorisées le plus cette année.

Au MAB, les titres de la société sont vendus à 2,68 euros, soit une augmentation de valeur de 168% depuis le 1er janvier. La capitalisation actuelle de l'entreprise dépasse désormais les 43 millions d'euros.

Chez Euronext, à Paris, les actions Lleida.net se vendent à 2,70 euros, et c'est la troisième entreprise qui a le plus progressé sur le marché français au cours des 12 derniers mois.



La Sté Lleidanetworks Serveis Telematics SA a publié ce contenu, le 11 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

