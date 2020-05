LleidaNetworks Serveis Telemàtics S A : Lleida.net triple sa liquidité dans Euronext Growth avec 50 000 actions propres 0 15/05/2020 | 09:45 Envoyer par e-mail :

Paris, le 7 mai. La société de services technologiques Lleida.net (EPA: ALLN; BME: LLN) a décidé de tripler sa liquidité dans Euronext Growth par un transfert d'actions à son fournisseur de liquidité à Paris. L'intérêt manifesté par les actionnaires européens ces dernières semaines et le niveau élevé des échanges enregistrés ont contraint à une augmentation du nombre d'actions en circulation à la bourse paneuropéenne. Ainsi, Lleida.net a transféré 50 000 actions supplémentaires de ses actions propres. « Il est important pour nous de fournir des liquidités au marché français et de pouvoir accueillir un plus grand nombre d'investisseurs européens parmi nos actionnaires », a expliqué Sisco Sapena, PDG et fondateur de la société. Le fournisseur de liquidité de Lleida.net sur Euronext est Invest Securities, qui opère depuis 2006. La capitalisation boursière de la société technologique s'élève à 34,99 millions d'euros dans Euronext Growth et dans l'Alternative Stock Market (MAB) en Espagne. Elle est actuellement cotée sur les deux marchés à 2,18 euros. Depuis le début de l'année, les actions de la société se sont revalorisées à 122%. À l'heure actuelle, l'entreprise est celle qui a le plus augmenté dans le MAB espagnol jusqu'à au cours de cette année et l'une des dix qui a le plus progressé sur le marché boursier européen. Cette semaine, la société a annoncé un nouveau contrat de services de passation de marchés et de notifications électroniques certifiés avec la filiale espagnole de la société de location ALD Automotive (EPA: ALD), qui appartient au groupe Société Générale (EPA: GLE). Lleida.net opère avec des filiales dans 19 pays et a signé des accords d'interconnexion avec plus de 1 500 entreprises dans le monde, ce qui lui permet de servir ses clients dans plus de 150 pays. Leurs services sont reconnus comme preuves juridiques par les administrations et les tribunaux de plus de 70 pays à travers le monde. Fin janvier, l'entreprise a fêté ses 25 premières années de vie. La Sté Lleidanetworks Serveis Telematics SA a publié ce contenu, le 07 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

