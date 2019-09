Lleidanetworks Serveis Telemàtics S A : Lleida.net ajoute plus d'un milliard d'abonnés à son réseau d'interconnexion directe et de transit vers des tiers 0 19/09/2019 | 15:03 Envoyer par e-mail :

ES : http://www.lleida.net/docs/inversores/es/20190919_HRelev.pdf EN : http://www.lleida.net/docs/inversores/en/20190919_HRelev.pdf ZH: http://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20190919_HRelev.pdf Lleida, le19 septembre 2019 Fait pertinent : Lleida.net ajoute plus d'un milliard d'abonnés à son réseau d'interconnexion directe et de transit vers des tiers En vertu des dispositions de l'article 17 du Règlement (UE) N 596/2014 concernant l'abus du marché et de l'article 228 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, approuvé par le Décret royal législatif 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu'en vertu des dispositions de la circulaire 06/2018 du Marché Alternatif Bousier (MAB), nous mettons à votre disposition les informations suivantes concernant LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A (désormais « Lleida.net », « l'entreprise » ou « le groupe » ): Lleida.net a signé un accord direct d'interconnexion et de transit vers des tiers avec les opérateurs China Mobile, à travers sa filiale China Mobile International basée à Hong Kong, et simultanément, avec China Telecom à travers sa filiale China Telecom Global. Les deux opérateurs comptent plus d'un milliard de clients, 713 millions de China Mobile et 303 de China Telecom, selon le rapport du Q4 2018 du GSMA Inteligence. Grâce à cet accord, signé respectivement le 30 et le 21 août, les utilisateurs et clients de Lleida.net auront un accès direct aux utilisateurs de China Mobile et China Telecom, qui pourront également bénéficier du réseau d'interconnexion et transit vers d'autres opérateurs proposés par Lleida.net Celui-ci est toujours un premier pas pour l'introduction dans le futur des services de certification dans le pays, car Lleida.net dispose de trois brevets de services de certification octroyés en Chine : Le brevet pour le mail certifié, pour le sms certifié et de réception certifiée de courrier électronique. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Cordialement, Francisco Sapena Soler PDG et Président du Conseil Administration La Sté Lleidanetworks Serveis Telematics SA a publié ce contenu, le 19 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

