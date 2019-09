Lleidanetworks Serveis Telematics : Bouchons solidaires 0 05/09/2019 | 13:03 Envoyer par e-mail :

La responsabilité sociale d'entreprise de Lleida.net a été très claire depuis sa création, et participe chaque année à des campagnes de solidarité telles que « El gran recapte d'aliments », elle sponsorise le club HC Alpicat ainsi que plusieurs équipes du club Bàsquet Lleida et effectue également d'autres actions sociales. Nous pourrions rester comme nous étions, mais cet été, nous avons décidé d'élargir notre rayon d'action solidaire. L'équipe de Lleida.net avons à notre disposition une cuisine avec une large gamme de boissons et d'aliments liquides, chacun avec son bouchon respectif. Dans l'entreprise nous sommes nombreux et nombreuses, et consommons un grand nombre de conteneurs et donc, de bouchons. Autrefois il y a eu des campagnes internes pour recueillir ces bouchons, que beaucoup de gens complétaient en fournissant des bouchons qu'ils collectaient chez eux, dans la salle de gym, au bureau de leurs partenaires… Mais, comme il s'agissait d'initiatives individuelles, il n'y avait pas de continuité, et la participation dans l'initiative était de plus en plus faible jusqu'à aujourd'hui, où nous ne faisons plus de collecte. Mais cela était vouée à l'échec. Nous avons donc décidé de signer un partenariat avec la Fondation Seur, grâce à laquelle nous nommes devenues entreprise « bouchonnière ». A partir de maintenant, nous collectons des bouchons chez Lleida.net ! En que consiste-t-elle le partenariat et quel est son but ? Aider les enfants défavorisés d'avoir accès à un traitement médical non réglementé dans le système de santé afin d'améliorer leur qualité de vie ainsi que de leur faciliter l'accès aux appareils orthopédiques dont ils ont besoin : tout cela par le recyclage des bouchons. À cette fin, Seur nous fournira un conteneur qu'il viendra chercher lors qu'il sera rempli, sans aucun coût. Nous espérons que cette initiative de collaboration solidaire sera un succès. Salut! Je m'appelle Alba Sapena et je porte fièrement le label « la plus jeune de Lleida.net » et « la newbie du service de développement commerciale ». J'aime lire, écrire et regarder des séries. De temps en temps, vous me verrez aussi écrire ou prendre des photos par-ci par-là.

