Lloyds Banking Group confirme sa bonne santé financière

Londres (awp/afp) - La banque britannique Lloyds Banking Group (LBG) a confirmé sa bonne santé financière en dévoilant des résultats en hausse au premier semestre, embellis par un fort repli des provisions liées à un scandale d'assurance-crédit.

Le groupe a publié mercredi un bénéfice net en progression de près de 40% à 2,23 milliards de livres sur les six premiers mois de l'année, selon un communiqué.

La banque a mis de côté 550 millions de livres pour couvrir les frais du scandale de ventes forcées d'assurances-crédit, contre plus d'un milliard un an plus tôt.

LBG est affectée par cette affaire comme la plupart des autres grandes banques britanniques, mais paye un tribut particulièrement élevé pour couvrir les dédommagements de clients lésés par ces assurances-crédit et payer des amendes.

Ce scandale pèse encore lourdement sur les comptes, d'autant que le régulateur financier a décidé de repousser à août 2019 la date limite pour que les clients lésés se fassent connaître, ce qui alimente les provisions. Au total, l'affaire a coûté jusqu'à présent 19,2 milliards de livres à LBG depuis huit ans.

En dehors de ces charges, le groupe confirme qu'il est désormais en bonne santé financière, avec quasiment tous les indicateurs dans le vert.

Incertitudes du Brexit

"Les revenus sont en hausse, les coûts stables et les mauvaises créances très basses et elles devraient le rester", souligne Laith Khalaf, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Ce dernier observe en outre que les marges sur taux d'intérêt s'améliorent, notamment grâce à l'acquisition fin 2016 de la société MBNA, spécialisée dans les cartes de crédit.

Lloyds, particulièrement dépendante de la banque de détail et donc de l'évolution de l'économie britannique, ne montre par ailleurs pas trop d'inquiétude à ce stade quant aux incertitudes sur le Brexit, prévu fin mars 2019.

Tout ralentissement marqué de la croissance pourrait lui être préjudiciable, en rendant ses clients, particuliers et entreprises, moins solvables et plus prudents au moment de contracter des prêts.

"Le Royaume-Uni fait face à une période d'incertitude politique et économique avant la sortie de l'UE du Royaume-Uni mais l'économie britannique reste résistante et, hormis l'impact du mauvais temps (au premier trimestre, ndlr), continue de croître de manière robuste", souligne António Horta-Osório, directeur général du groupe.

Il explique en particulier que le taux de chômage reste historiquement bas et que l'endettement des ménages est sous son niveau d'avant la crise de 2008.

Banque en ligne

Enfin, LBG explique avoir fait des progrès significatifs dans la mise en place de sa nouvelle stratégie énoncée en février destinée à mettre l'accent sur la banque en ligne, en réduisant son réseau d'agences, le plus important du pays.

Les investisseurs saluaient la publication à la Bourse de Londres où le titre de la banque gagnait 2,28% à 63,80 pence vers 08H00 GMT.

M. Khalaf observe toutefois que le prix de l'action est à peu près au même niveau que celui de 2011 quand António Horta-Osório est arrivé aux commandes et malgré le retour aux profits de la banque entre-temps.

Selon l'analyste, "c'est en grande partie parce qu'en raison du Brexit les investisseurs évitent soigneusement de miser sur les entreprises fortement implantées au Royaume-Uni".

Sauvée de la faillite lors de la crise financière internationale par une intervention de l'État qui était monté jusqu'à 40% de son capital en 2009, la banque a mené depuis de nombreuses restructurations et s'est recentrée sur son activité envers les entreprises et les particuliers au Royaume-Uni. L'État a vendu ses toutes dernières parts dans LBG en 2017.

Le groupe possède les marques Lloyds, Halifax, Bank of Scotland et Scottish Widows (assurances) pour un total d'environ 27 millions de clients au Royaume-Uni.

afp/rp