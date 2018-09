Lloyds : dans le vert, un broker en soutien

04/09/2018 | 13:33

A contre-courant de la tendance à Londres (-0,3% sur le FTSE), Lloyds Banking Group grappille 0,7% à la faveur d'un relèvement de recommandation chez Berenberg à 'conserver' avec un objectif de cours fixé à 60 pence.



'Les risques demeurent, y compris venant du Brexit et des stress tests de la Banque d'Angleterre. Toutefois avec un cours en baisse de près de 12% depuis le début de l'année, le chemin vers une nouvelle baisse en absolu est moins certain', juge le broker.



