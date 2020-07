Lloyd's : Crédit Suisse relève son opinion

23/07/2020 | 11:14

Dans une note sur les banques domestiques du Royaume Uni, Crédit Suisse indique relever son opinion sur Lloyd's Banking Group de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours maintenu à 40 pence.



'La dévalorisation liée aux taux d'intérêts plus bas est largement terminée et la valorisation à 0,6 fois la valeur comptable tangible (TBV) est attractive par rapport à un potentiel de rentabilité sur capitaux propres tangibles (ROTE) toujours à deux chiffres', juge-t-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.