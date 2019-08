Métaux industriels : La spéculation embrase le marché du nickel

Dynamiques des stocks gérés et entreposés par le London Metal Exchange (LME) – source : Bloomberg

Dynamiques des stocks gérés et entreposés par le London Metal Exchange (LME) – source : Bloomberg

Ce potentiel embargo raisonne comme un coup dur porté à l’industrie chinoise, Jakarta étant son premier fournisseur de ferronickel, devant la Nouvelle-Calédonie. En dépit de l’intensification des tensions commerciales avec les Etats-Unis, la production chinoise d’acier inoxydable se maintient à des niveaux records, sous-entendant que la Chine devra défendre bec et ongles ses approvisionnements en nickel afin de maintenir ce rythme de production.



Dans ce cadre, la spéculation ne cesse de s’accroitre depuis le début du mois de juillet, synonyme d’achats massifs de contrats à terme sur un marché déjà réputé relativement volatil.



Il n’est pas sans rappeler que le nickel joue un rôle notoire dans les secteurs des technologies d’avenir et plus particulièrement dans l’électromobilité. A l’instar du cobalt et du lithium, le nickel entre dans la composition de certains types de batteries électriques. De quoi créer davantage de distorsion entre l’offre et la demande en cas de retrait de l’Indonésie à partir de l’hypothétique date butoir de 2022.



Cette année, le cours du métal coté sur le London Metal Exchange (LME) enregistre de loin la plus forte hausse de son compartiment. Le nickel progresse effectivement de près de 50%, loin devant la timide hausse de 3% du plomb et tranchant distinctement avec le parcours du cuivre (-2,5%), de l’aluminium (-6,8%) ou encore du zinc (-8,1%) depuis le début de l’année.Une analyse plus exhaustive de cette dynamique imposerait toutefois de prendre un peu de recul sur cette marche en avant, en raison de la chute des cours en 2018, de l’ordre de 28%. Les sommets enregistrés en 2008 paraissent de la même manière encore inaccessibles, à plus de 30.000 USD la tonne métrique.En prononçant fin juillet, à la grande surprise des opérateurs, l’interdiction de ses exportations de minerai de nickel en 2022, le gouvernement indonésien a mis le feu aux poudres au marché du nickel. L'Indonésie est le premier pays producteur de nickel, avec près de 560.000 tonnes de métal produites en 2018, selon les données de l'Institut géologique américain, l'USGS. Dans ce cadre, les craintes en termes d’approvisionnement se sont naturellement intensifiées, d’autant plus que les stocks de nickel ont tendance à se contracter sur les dernières années et peinent à se reconstituer.