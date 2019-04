LNA Santé : 'des résultats de qualité', selon Portzamparc

04/04/2019 | 09:34

Saluant 'des résultats 2018 de qualité', Portzamparc confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action du gestionnaire d'Ehpad LNA Santé. Maintenu à 63 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de hausse de hausse de 35%.



En 2018, LNA Santé a dégagé un résultat opérationnel de 42,1 millions d'euros conforme au consensus et aux anticipations de Portzamparc (41,9 millions). 'La marge opérationnelle courante s'effrite de 16 points de base mais cela est intégralement lié à la baisse d'un point du CICE. Sans cet impact exogène, elle aurait progressé de 12 points de base', commente la note de recherche.



Si l'endettement net augmente de dix millions à 195 millions, elle 'reste nettement en dessous des covenants (Exploitation : Leverage et Gearing à 1,2 fois et 0,24 fois contre des covenants 4,25 fois et 1,25 fois)'. Et le coupon est relevé de près de 20%, à 0,38 euro.



Enfin, les perspectives de LNA Santé pour 2019, qui comprennent une croissance organique du CA Exploitation de 3,5%, sont également jugées conformes aux attentes. 'Après un bon exercice 2018, 2019 s'annonce de la même tonalité', termine Portzamparc.







