23 juillet 2020 : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020

Après 3 mois d'épisode épidémique d'une intensité exceptionnelle, nous tenons à adresser à l'ensemble de nos équipes et des parties prenantes associées au projet d'entreprise LNA Santé nos plus vifs remerciements pour leur contribution active et leur soutien indéfectible tout au long de la crise. Face aux difficultés rencontrées, parfois d'une grande dureté, notre Groupe s'est nourri de l'entraide et de la solidarité exprimées dans les actes et les attentions au quotidien. Chacun a tenu sa place et fait ainsi en sorte que l'autre puisse tenir la sienne. LNA Santé soutient toujours les efforts et le dévouement de ses équipes et a inscrit dans les mesures de reconnaissance un dispositif exceptionnel de primes pour saluer le courage des femmes et des hommes qui ont incarné les valeurs du projet d'entreprise pendant la tempête.