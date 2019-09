Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF a réitéré sa recommandation d’Achat sur le titre LNA Santé, ainsi que son objectif de cours de 29 euros, dans le sillage des résultats du premier semestre 2019 de l’exploitant de résidences médicalisées. Le bureau d’études estime que cette publication est solide et souligne la bonne exécution de la stratégie du plan « Grandir Ensemble », avec un pilotage discipliné et équilibré entre les sites matures et la montée en puissance des sites récents. Pour autant, l’analyste ajoute que cette publication ne donne pas de momentum spécifique puisqu’elle confirme les guidances.Au final, Oddo BHF pense que le groupe, au fil des trimestres, donnera des signes permettant au consensus de revoir par petits ajustements, ses anticipations.