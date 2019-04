LNA SANTE : mal orienté après les résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LNA Santé recule de 4,10% à 45,60 euros sur la place de Paris, dans le sillage de ses résultats 2018. L’exploitant de résidences médicalisées a réalisé un bénéfice net (part du groupe) de 21,5 millions d’euros l’an dernier, en hausse de 9,5% sur un an. Ce chiffre est retraité des produits d’impôts différés en 2017. Pour sa part, l’Ebitda Exploitation s’établit à 51,2 millions d’euros, en progression de 5,5%, pour une marge ancrée à 11,7% du chiffre d’affaires. Retraitée de la baisse d’un point du CICE, la marge d’Ebitda ressort en hausse de 27 points de base à 12%.Quant à lui, le chiffre d'affaires total de l'exercice 2018 s'établit à 538,8 millions d'euros en augmentation de 10,7%. L'activité Exploitation s'établit à 437,1 millions d'euros, en progression de 5,6% sur les douze derniers mois, grâce à une croissance organique dynamique de 4,4% plus forte qu'annoncée et +1,2% de croissance externe.Compte tenu de ses performances, LNA Santé proposera le versement d'un dividende de 0,38 euro par action à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.Concernant ses perspectives 2019, le groupe anticipe un chiffre d'affaires Exploitation supérieur à 460 millions d'euros à parc constant. " Le périmètre de lits exploités au 31 décembre 2018 permet d'anticiper une croissance organique de 3,5% ", ajoute LNA Santé.Enfin, la marge d'Ebitda du segment du régime de croisière est attendue à 12% du chiffre d'affaires.