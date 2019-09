Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LNA Santé a dévoilé mercredi soir ses résultats du premier semestre 2019 et a confirmé ses perspectives annuelles. Ainsi, l’exploitant de résidences médicalisées a engrangé un bénéfice net (part du groupe) de 11,3 millions d'euros sur la période (+5 % sur un an) et un Ebitda de 28,7 millions d'euros (+7,9 %). Il en découle une marge de 11,2 %, contre 10,2 % un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires a reculé de 1,9 % à 255,5 millions d’euros."Dans la continuité du 1er semestre, le maintien d'un bon niveau d'activité permet de viser un objectif de croissance organique du chiffre d'affaires Exploitation supérieur à 4,5 % pour l'exercice 2019 et une marge d'Ebitda proche de 12,5 % pour les sites à maturité", indiqué LNA Santé.