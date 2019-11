LNA Sante : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LNA Santé a réalisé au troisième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 127,6 millions d'euros, en repli de 1,6%. Le chiffre d'affaires Exploitation s'établit en hausse de 6,9% à 117,8 millions, dont 6% de croissance organique (contre 5,1% au 3ème trimestre 2018) et 0,9% de croissance externe. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires enregistre une progression de 7,4% à 348,3 millions, grâce à une croissance organique de 5,5%.Cette dynamique traduit la bonne tenue des taux d'occupation. Elle intègre aussi l'effet positif du plan de transformation des cliniques de rééducation et le recours accru à l'Hospitalisation A Domicile qui permet d'éviter ou de raccourcir un séjour à l'hôpital.Le chiffre d'affaires Immobilier s'établit à 34,8 millions sur neuf mois en baisse de 47,1% par rapport à l'an passé, conformément au calendrier de livraisons annoncé, qui intègre la réception de 3 immeubles sur les beuf premiers mois de 2019 et prévoit la livraison de 2 immeubles entre quatrième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020.Cette performance permet à LNA Santé de viser une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure désormais à 5% pour l'ensemble de l'exercice 2019.